拉斯维加斯隧道项目全面施工，马斯克旗下公司承建

10月23日消息，据外媒报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下隧道挖掘公司The Boring Company为拉斯维加斯会议中心承建的隧道项目已进入全面施工阶段，挖掘现场的图像显示，重型设备正在隧道尽头建造站点。

除此之外，不久前拍摄的照片还显示，挖掘现场出现了隧道掘进机(TBM)的身影。知情人士透露，隧道掘进机是分段运输到拉斯维加斯的，并于10月初开始在那里组装。

现在看到的很多建造活动都在客运站的位置进行，那里是The Boring Company高速运输隧道的终点。工地照片和视频显示，起重机和其他重型设备已部署到挖掘现场，客运站的挖掘工作正在顺利进行中。

与The Boring Company去年12月展示的运输隧道概念不同，拉斯维加斯会议中心环路（LVCC环路）的客运站据说将位于地面以上。这意味着将不会有电梯上下运送The Boring Company的车辆，它们只需在隧道中来回运送乘客即可。这样的设计预计会使LVCC环路的建造效率更高。

按照当前时间表，消息人士表示，隧道掘进机可能会在1月份的某个时候打通隧道，前提是建筑部门不会出现延误。

LVCC环路隧道建成后，鉴于其预计要到2021年1月的消费电子展上才会投入使用，这将为The Boring Company提供充足的时间来完善和调整该运输系统。毕竟，拉斯维加斯会议中心每年接待大约100万名游客，在大型活动期间，乘客数量可能更多。

还有待观察的是，The Boring Company在拉斯维加斯挖部署了哪台隧道掘进机。到目前为止，该公司已经使用传统的Godot在霍桑完成了测试隧道建设，不过马斯克也提到了正准备部署的Line-Storm，它的速度更快。