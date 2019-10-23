1999元至2499元，魅族16T正式发布：骁龙855+4500mAh电池

IT之家10月23日消息 今日，在北京举行的魅族16T新品发布会上，魅族正式带来了魅族16T手机。

魅族16T搭载骁龙855处理器，采用6.5英寸三星AMOLED屏幕，厚8.3mm，重183g，拥有鲸跃蓝、日光橙与湖光绿三种配色。

屏幕方面，魅族16T采用6.5英寸三星AMOLED E3新材料护眼屏，拥有100%的DCI-P3色域覆盖与100000:1的对比度，峰值亮度为600nit，搭载光学屏下指纹。魅族表示，相较魅族16s，魅族16T屏幕更大但功耗降低5%，新的护眼材料蓝光过滤能力则提升了38%。

配置方面，魅族16T搭载高通骁龙855处理器，采用X24 LTE高通基带，全系标配UFS 3.0，拥有最高8GB+256GB组合，内置4500mAh电池，配备双扬声器、线性马达与3.5mm耳机孔，支持OneMind 3.5与游戏模式4.0，后续还将支持腾讯游戏预加载资源包。

相机方面，魅族16T前置1600万像素摄像头，采用三星3T2感光原件，支持人像模式、前置HDR、逆光模式和自拍超级夜景，其面部解锁仅需0.2秒；魅族16T后置12MP+8MP+5MP三摄组合，支持2.5cm超微距摄影、AI场景识别、超级夜景以及人像模式。

魅族表示，Flyme 8首批机型的稳定版将于11月11日开始陆续推送。魅族16T今日将开启内测申请通道，稳定版于12月正式推送。

售价方面，魅族16T的6GB+128GB版本售价1999元，8GB+128GB版本售价2299元，8GB+256GB版本售价2499元，将于10月23日17:00开启预定。