Flyme 8稳定版将于11月11日开始陆续推送

IT之家10月23日消息 魅族16T“大屏娱乐旗舰”发布会今日下午正式开始，官方也宣布Flyme 8稳定版将于11月11日开始陆续推送。

早在今年8月，魅族正式发布了全新的Flyme 8，官方称Flyme用户已达9000万，Flyme 8研发耗时491天，采用Alive Design的全新设计理念，让体验轻快而鲜活。

Flyme 8采用新的桌面布局，动效图标简洁达意。4X6的新桌面布局，图标的前景与背景彻底区分，带来图标更细腻的动效，图标中心图形更严谨有细节，背景颜色做到更简洁，每个图标能更好表达应用含义。同时完美图标计划2.0，将适配更多第三方App。

Flyme 8采用去线留白结合全局下沉设计，全新的栅格体系，调整字号、字重、行间距等，使得字里行间简洁和规整，常用内容做了位置优化，手指更易触达。

Flyme 8还带来了更多动效，包括列表回弹、个人助理回弹、下滑通知栏等，还有全新的指纹解锁、充电、AOD动画，官方称新增了300项全新动画。

此外，还有Flyme 8支持灵动壁纸、全新的听觉和触感反馈、小窗模式升级到2.0、游戏模式升级到4.0、超级夜景、脚架模式升级到2.0、奇妙AR、数字健康、语音助手aicy等功能。