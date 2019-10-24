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三星正式发布Exynos 990旗舰处理器，双模5G

2019-10-24 6:57:05来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月24日消息 据sammobile、anandtech等报道，三星公司正式发布Exynos 990旗舰处理器。

据了解，三星公司在加利福尼亚州圣何塞举行的2019年“三星技术活动”上正式推出了Exynos 990处理器，三星称这是基于7nm EUV工艺的旗舰移动处理器。

三星Exynos 990处理器采用新的5G调制解调器，为Exynos Modem5123，支持所有的网络技术（5G双模、兼容2G-4G）。官方称在5G上可以提供7.35Gbps的最大下载速度，在4G上提供3.0 Gbps的最大下载速度。

三星Exynos 990处理器为2x Exynos M5+2x Cortex A76+4x Cortex A55组成，性能提升约20%；GPU为Mali G77MP11，性能也提升约20%。采用双核NPU，算力可达10TOPs。此外，还支持120Hz刷新率、LPDDR5（2750MHz）、108MP传感器等。

最后三星表示Exynos 990处理器和Exynos Modem 5123芯片将于今年年底进入批量生产，这意味着明年年初开始将有搭载Exynos 990处理器的手机出现。

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关键词：三星Exynos 990

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