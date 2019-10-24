只触摸屏幕还不够，手机产业链扩展更多交互方式

在电容屏手机普及多年的当下，手机产业链的着力点已不再仅仅是在正面的屏幕上下功夫，而是拓展至了手机边框、背部，甚至还为用户提供隔空操作的新方式。只能二维触控的智能手机在旗舰手机中正在变得越来越少。

二维触控变得不够用

乔布斯在2007年发布iPhone的时候，配合电容屏的特质为手机屏幕带来了全新的多点触控操作方式。同时，将手机的绝大多数按键进行了淘汰，传统的九宫格按键布局开始在手机市场中逐渐减少，仅在功能机中得以留存。其实，有传言称，乔布斯当年认为最理想的设计是将手机的所有按键都予以去除。只是因为当时的技术原因才保留下了Home、唤醒键与音量调节键。而这需要对于手机触控技术的进一步升级，其中涉及了手机边框、背部技术的升级，才能让二维的触控变得更加多维。

从日后的手机发展史来看，对于二维触控方式的维度升级确实一直在不断持续。苹果在iPhone 6s手机中加入了3D Touch功能，尽管在今年iPhone 11机型中全面取消了该功能，但依旧以实际操作触感类似的Hapic Touch进行了替代。目的均在于在原有手机屏幕X轴与Y轴的触控方向上再加入Z轴的触控感应。实际上，这一技术目前已经出现了更为节省机身内部空间的替代方案，与Force Touch压力模组的原理不同，利用超声波技术也已经可以探测到手指触摸屏幕时的压力与位置，同时还不必过度增加屏幕的厚度，相比Force Touch也更具成本优势。

实际上，利用超声波技术的屏下指纹识别，也可称得上是对于二维触控方式的拓展。2018年1月，vivo便发布了全球首款屏下指纹识别手机vivo X20Plus屏幕指纹版，而在当下的Android手机领域，屏下指纹识别已经成为了中高端手机的标配功能。

另一方面，手机厂商们还在通过在机身背部增加屏幕的方式来增加手机的触控维度。例如Nubia X、vivo NEX双屏版这两款产品，背部的屏幕除了可以进行传统的触控操作外，还可以在游戏中设置为对应的虚拟按键，从而实现玩家在游戏过程中的多维触控，不再局限于原有正面屏幕上的二维触控。

被不断探索的机身边缘

手机机身的边缘也成为了厂商们的不断探索更多维度操控方式的试验场。

首先一种方式便是将手机屏幕进一步弯曲延伸至机身的边框处。这样的设计率先出现在三星Galaxy Note Edge上，这款发布于2014年9月的手机在机身的右侧多配备了一面屏幕，在这一在侧屏幕上可提示未读信息。次年，三星将这一设计进行了升级，在Galaxy S6 Edge上为手机提供了两个侧屏幕。

而曲面屏的设计也一直延续至今，同时一些厂商也开发出了有针对性的曲面屏手势，也因此在华为Mate 30 Pro可以上利用88度超曲面屏让音量键消失的梦想成真，用户双击屏幕边缘，上下滑动就能实现音量调节。

另一方面，即便不采用曲面屏幕，厂商也开始利用超声波技术为手机加入边缘触控功能。定位于手机游戏玩家市场的ROG手机就在手机的边缘加入了超声波传感器，从而为手机带来了边缘触控功能，这样也为用户在游戏过程中带来类似掌机中L1/L2、R1/R2键的操控方式，从以往的两只操控变为了四指操控，同时比在上文提到的在机身背部屏幕进行触控的操作准确度更高。

除了机身两侧的虚拟按键触控外，目前的超声波技术实际上已经可以做到机身两侧全部位置、机身背部的全部触控。甚至不受限于当下用户对于手机的保护习惯，例如为ROG手机提供边缘触控技术的显通科技就表示，该公司的超声波技术即便在用户带着手套、手机使用保护壳的情况下也能进行操作识别。实际上，边缘触控技术也还有很多延展空间，比如在拍照时来替代实体快门键，帮助判定用户握持手机用手，从而智能的调整按键位置。

隔空控制成为新热潮

此外，手机厂商们还开始发掘无需触控机身本体就能实现操控的技术。使用者可以通过笔、雷达传感器来实现远程操控或手势控制，以一种新的方式来操控手机。

2019年8月份刚刚发布的三星Galaxy Note 10通过S Pen可以实现隔空手势操控功能，用户只需要按着S Pen上的按钮在手机前做出相应的动作，手机就能呼出对应的应用，从而实现通过隔空操作与手机进行交互。

随即在9月份发布的华为Mate 30系列机型，也加入了AI隔空操控功能，用户无需触控手机就能实现上下滑动、屏幕截屏等操作，从而让用户双手在不方便触控手机的时候，也能操控手机，例如在进行烹饪时，就能一边料理食材，一边在手机上翻越查看菜谱。

无独有偶，上周谷歌在Made by Google大会上发布的Pixel 4手机中也加入了Soli雷达传感器，识别能力从以往的红外线升级到毫米波信号，从而实现亚毫米精准度的运动追踪，实现隔空操作的功能，同样可以在不触控手机的情况下进行滑屏、歌曲切换、照片翻阅等操作。