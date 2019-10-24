微软高管解读第一财季财报：强劲趋势会持续全年

北京时间10月24日午间消息，微软今天发布了2020财年第一财季及全年财报。报告显示，微软第一财季营收为330.55亿美元，比去年同期的290.84亿美元增长14%；其中净利润为106.78亿美元，较去年同期的88.24亿美元增长21%。同时，本季度调整后每股收益为1.38美元，同比增长21%。

财报发布后，公司高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。参与本次电话会议分析师问答的微软高管有：首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）、首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

摩根士丹利分析师基斯·韦斯（Keith Weiss）：表现非常强劲的一个季度。我希望能从一个混合的角度，进一步了解智能云业务（Intelligent Cloud）。因此，首先，我想问萨提亚，您能说一下大客户是如何签下这些混合合同的？他们的参与方式是怎样的，通过内部部署资产或者云资产？我相信，投资者们也对这部分出色表现以及Server & Tools的表现十分惊讶。

下一个问题给艾米。Server & Tools的增长高达14%，超出了大部分人的预期。未来这种增势能否持续？

纳德拉：谢谢你的问题。总体来说，我们的措施始终围绕这种分布式计算结构展开，对混合结构的考量也是基于长期的，即长远来看，计算能力应该如何满足现实世界的需求。因为，如果你从长远来看，计算将迁移到生成数据的任何地方，以及越来越多的数据会在现实世界中生成。当你想到云的时候，你需要将云端边缘运算视为一个一流的结构。在这样的背景下，我们认为，混合结构会带来更多好处。这也是为什么越来越多客户会选择Azure，会续订。因为他们知道，他们将拥有云端和边缘的双重灵活性。这无疑推动了我们的增长。

其次，我们也获得更多份额。当你观察边缘运算方面的进展，我们的某些数据中心附加产品在市场上极具竞争力。在架构上，我们也已经做好准备。事实上，在我们的Ignite Conference上，你会看到我们已经大胆前进，比如，如何考虑应用模型的架构普及，未来分布式计算中的程序模型发展等等。因此，我们在这些领域很有信心。

胡德：我来回到你的持续性问题。如果你回顾历史，你可以看到，萨提亚刚刚提到的持续趋势，可以确保我们以关注数据与计算长期现实需求的方式进行授权许可。这也是我们所说的混合价值主张。还是就是，你将看到的溢价优势，本季度的SQL和Windows对此都所有体现，主要得益于混合价值主张和广泛的优势。

高盛分析师海泽尔·贝利尼（Heather Bellini）：我想请问艾米，您最近总说，Azure的毛利率已有实质性改善，并极大地提高了商业云业务的毛利率。我想知道，这些改善，与通过更低成本扩张数据中心和减少的折旧与摊销，有多少联系？这些改善中，有多少跟更优的容量使用相关？

胡德：首先，从总体上来说，商业云业务的毛利率的增长在过去两年一直高于我们的资本支出增长。所以，从大局来看，我们的整体毛利率是在提高的，这得益于一系列原因。比如，单位成本的结构性改善，收益向高级服务的混合转移，出售更多SaaS类的服务和消费服务或者甚至高级数据服务等。总结下来，我认为，团队真正所做的，是在实现从根本上改善毛利率的五年计划。

现在，当你不断看到收益向基于消费的Azure服务混合转移时，整体云业务毛利率会以相同的速度提高。我们也已经说过，未来这样的趋势会一直保持。但是我们也的确希望，Azure的毛利率，尤其是在消费方面的毛利率，有所改善，并且它们也确实有改善的空间。

德意志银行分析师卡尔·凯斯泰德（Karl Keirstead）：我想问艾米，我在根据收入细分阅读您的下一季度指导预期是，我发现它接近总体收入增长率，假设中位数为9%-10%。当我将其与第一财季的14%的增长率相结合时，这意味着下半年微软的总体收入增长应大致保持在10%的范围内，从而确保全年的两位数增长。所以，我想知道，您觉得在下半年，有哪些增长动力可以帮助您保持这样的增长率？以及，您的指导预期并未完全反应整体支出环境中的任何恶化，这么说是否公平？

胡德：首先，总体上，第一财季在商业上是个十分强劲的开端，整体趋势都非常强劲。不管是Azure订阅的规模和数量，Azure消费增长率的一致性，Microsoft 365的订阅，还是Dynamics上体现的一些信号，以及工作流云平台Power Platform和LinkedIn等等，都说明这个季度的表现非常不错。续订表现也非常好，重新获得率也不错，新业务也欣欣向荣。

我们有这样的信心，有些之前提到的相同趋势会一直持续全年。我们也一直在努力保持这一点，尽管这个或那个季度会有些其他的弥补，更可持续的增长趋势是我们的商业云业务为消费者提供了更显著的价值和差异，而且他们的订阅期也更长，我们的ARPU（每用户平均收入）也会不断增长。

因此，对于你提到的第二财季的某些季节性因素，我想，第二财季确实存在游戏方面的挑战。至于下半年，我预期Surface会给出更好的比较数据。所以，这应该是你将在下半年财报中看到的一个新变化。

伯恩斯坦研究公司分析师马克·莫德乐（Mark Moerdler）：毫无疑问，人工智能是一个重点，也是本季度Intelligent Cloud运营支出增长的主要动力。那么萨提亚，请问您是否可以向我们解释一下，微软在人工智能方面的未来打算？另一个问题给艾米，投资是否大于收入，或者说，人工智能是否已经为Azure带来收入？

萨提亚：这是一个很好的问题。对于人工智能发展，我们可以从两个角度去看。一个是，我们将人工智能用作第一方SaaS应用程序。HoloLens上附带的新转录功能或新的计算机视觉功能，便包含了一些现象级的突破。所有这些都源于新的人工智能能力，这些人工智能能力又都由相同的云基础架构提供支持。我们在微软构建的一切，都是第一方与第三方平等，且以Azure为核心平台。因此，我们使用我们自己的SaaS应用和消费者创新，来推动高端人工智能能力，也为企业客户提供一流的工具。这些创新甚至也推动我们的企业客户在Azure平台上的项目发展。所以你会看到，我们的整体支出是有机结合的，不管是资本支出还是运营支出。