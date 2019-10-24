支付宝公开招“找茬”程序员，最高奖励36万

IT之家10月24日消息 10月24日是程序员日，支付宝安全实验室公开招募兼职，称“年薪”无上限。

支付宝安全实验室在微博称，全球招聘兼职“找茬程序员”：不限年龄、性别、学历，365天全年不坐班，唯一要做的是给支付宝系统“找茬”，找到茬后单次最高奖励36万元，“年薪”无上限。

显然，这个钱其实并不好赚，毕竟现在支付宝系统的安全性已经非常高，找到bug绝非易事，因此普通人还是不要操这份心了，安心“搬砖”吧。