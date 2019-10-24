内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

支付宝公开招“找茬”程序员，最高奖励36万

2019-10-24 14:46:11来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月24日消息 10月24日是程序员日，支付宝安全实验室公开招募兼职，称“年薪”无上限。

支付宝安全实验室在微博称，全球招聘兼职“找茬程序员”：不限年龄、性别、学历，365天全年不坐班，唯一要做的是给支付宝系统“找茬”，找到茬后单次最高奖励36万元，“年薪”无上限。

显然，这个钱其实并不好赚，毕竟现在支付宝系统的安全性已经非常高，找到bug绝非易事，因此普通人还是不要操这份心了，安心“搬砖”吧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有