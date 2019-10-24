当苹果iPad遭遇Xbox等游戏手柄，该怎么玩？

大家好，我是水稿时长两年半的IT之家小编汐元，不喜欢唱、跳、RAP，但喜欢篮球。说到篮球，先给大家展示一下我在球场上收割脚踝时的风骚。Music~



哈？球没扔进？！

工作以后，能坐在PC或主机面前玩游戏的时间越来越少了。游戏只能利用碎片的时间在手机或平板上玩玩。

相比手机，汐元更喜欢在自己的iPad上打游戏。

可是，平板上用触控屏玩游戏是真心不爽。就拿汐元喜欢玩的《NBA 2K》来讲吧，操作按钮的图标太大不说，控制方向也是蹩手蹩脚，更甭谈什么节奏感打击感了。

大兄弟，买个手柄吧！

向大家汇报一下汐元分析的结果。

当前阶段，iPad上能用的手柄多而且杂，怎么买呢？汐元将这些手柄归为三类：

第一类是第三方的一些杂牌手柄；

第二类是MFi认证的手柄；

第三类是PS4和Xbox One手柄，今年iPad刚加入支持的。

先说第一类，汐元以前买过一个，就是安卓、iOS通用的，可以夹住手机的那种。

讲真，这种手柄体验不太好，有一些品牌可能会原生适配农药或吃鸡，但其它很多游戏需要映射按钮，贼麻烦。而且手柄和平板或手机配对也比较复杂，经常需要重新配对。所以嘛……

第二种是MFi认证的手柄，MFi大家都懂的，Made For iOS，这类手柄比第一类省心一点，具体的牌子也挺杂的，像莱仕达、Mad Catz、Steelseries Stratus等。

MFi认证的手柄延续了贵的传统特点，稍微好一点的都奔着四五百去了。加上苹果对手柄有很多限制，所以这些年没太发展起来，经常有些最新的游戏没有适配。

当然，MFi手柄的品质一般是有保证的，支持的游戏数量也挺多，具体不同的商家品牌都会列出自家支持的游戏。国外也有一个专门介绍支持MFi手柄的游戏网站（点此前往），大家可以参考。

第三种，就是Xbox One无线手柄和PS4手柄了，这两款手柄目前在一些第三方店内两三百元就可以买到，还是比较实惠的。

讲真，作为iPad手柄支持家族的新成员，汐元更看好这两款，毕竟微软和索尼出品，价格也比同品质的MFi手柄便宜，关键是，如果家里有主机，或者以后打算买主机，还能一个手柄通吃，你说香不香？

那么Xbox One无线手柄和PS4手柄在iPad上的体验怎么样呢？

刚好前段时间iPad OS正式版推出了，忙碌了一阵子后，汐元终于有时间好好体验用手柄在iPad上玩游戏的感觉。

汐元自己有一台2018款12.9英寸的iPad Pro，然后从IT之家编辑部同事手中抢来一部Xbox One无线手柄。

齐活！开搞！

将手柄连接到iPad的过程很简单，只需要按下手柄上Xbox One Logo的按键，当其亮灯时在iPad的蓝牙设置中找到手柄，连接就OK了。

手柄连上，接下来就是找游戏了。目前iPad上还不是所有的游戏都支持手柄操控，问题是到底哪些游戏支持，不知道。这就麻烦了。不过好在还有万能的网友，综合大家的经验，汐元选择了大概10款游戏：

这些游戏都偏主机风格，深受广大手游玩家喜爱的吃鸡和农药还没支持手柄，有些遗憾。

那就从汐元最常玩的《NBA2K20》说起吧。这个游戏进入后，系统没有明显提醒已经可以支持手柄操控，菜单选项也不能用手柄操控。所以汐元刚进入游戏时，一顿懵，还以为哪里设置不对。

直到开始比赛，才发现手柄已经可以用了。

单从打比赛的体验来说吧，手柄操控的键位和PC以及主机是差不多的，并且玩的时候也完全感觉不到延迟。除了iPad版的游戏画质比较差以外，汐元仿佛回到了在PC上连着手柄玩《NBA2K20》的感觉，各种运球动作也能做出来了。

不足就是，基本上只能在比赛进行中用手柄，其他界面都不能用，玩的过程中经常还是要用手指去戳屏幕，……唉，毕竟2K做优化适配的尿性，大家就忍一忍吧。

玩《NBA2K20》的时候，汐元想到，要是iPad能同时连接两个手柄不是就可以和小伙伴线下对战了？然后汐元试了一下，不行。

像《NBA2K20》这种不完全适配的游戏还有不少，例如网易的《猎魔觉醒》、FantaBlade Network的《艾希-ICEY》等等。



另外要说的就是，在iPad上玩，Xbox One和PS4手柄是不能震动的。

当然也有完美支持的，比如《狂野飙车9》。这个游戏仿佛在制作的时候就预测到未来iPad会支持手柄玩游戏，适配的完美度让汐元感动得有点想哭。

玩《狂野飙车9》，基本上你连上手柄，就不需要再用手去碰屏幕了。用手柄飙车那也是非常爽的，很符合正常的游戏操作习惯，玩的时候感觉自己的车技都提高了呢。

不过《狂野飙车9》氪金太严重，并不是汐元喜欢的菜。

《地牢猎手5》，也是一款不错的游戏。这款游戏同样也是基本上只有核心内容可以用手柄，其他的菜单、选项对于手柄来说基本属于半残状态。

然而，即使只能在核心内容里，用手柄操控，仍然是满满的爽快啊！这一类动作游戏，天生适合手柄操作。在触摸屏上按虚拟按键，那种感觉好像一拳打在棉花上，一掌劈在空气里，一个飞踢踢进了水里。

▲难受吧

喜欢射击游戏的小伙伴，虽然吃鸡不支持手柄，但是《现代战争5》是支持的，只不过用手柄玩FPS实在是蛋疼，有一种让人想砸手柄的感觉，大家真的想尝试？

说完了这几个大型游戏，再来看看那些适配比较好的小游戏吧。

首先讲两个品质比较高的游戏，一个是Playdead Studiosde的《inside》，这款游戏深度适配了手柄，游戏中的操作都可以用手柄来进行。

另一款是The Voxel Agents的《花园之间》，这款游戏也是深度适配了游戏手柄，游戏中的操作向导也有手柄的教学图示。

《inside》和《花园之间》都属于冒险解谜类游戏，质量很高，推荐大家去玩。不过这两款游戏都不是重操作的游戏，用手柄玩和直接在屏幕上玩，体验上的差别不是很明显。

当然啦，像汐元用的这种12.9英寸的iPad Pro，捧在手上玩，肯定是不如架在桌上用手柄躺着玩舒服的。

《幻影猫》这款游戏的玩法内容很像小时候在小霸王上玩的《超级玛丽》，特别是拿着手柄操作的时候，仿佛瞬间回到了童年。

这款游戏对手柄的适配也挺完整的，游戏里几乎所有内容都可以用手柄操作。

最后，小编要重点说一个对手柄游玩体验适配很差的典型例子——《漫威：未来之战》。这款游戏对手柄的适配是如何差呢？大家看汐元玩游戏时候的状态就明白了:

是的，没错！在这款动作游戏里，你的手柄只能控制人物的方向，其他什么都干不了！

开发商你出来。

总结：

说说在iPad上连接Xbox One或PS4手柄玩游戏的优缺点吧！

优点：

连接配对简单直接。

稳定、基本不断连，基本无延迟。

操作手感接近PC或主机的体验。

缺点：

目前适配的游戏总量不多

已经适配的游戏，适配的质量参差不齐。

不能连接双手柄

手柄震动功能未支持

尽管有缺点，但并不妨碍汐元依然看好Xbox One手柄和PS4手柄在iPad上玩游戏的潜力。特别是如果未来国区的Apple Arcade能够很快上线，情况会好很多。

总之，目前iPad上可以玩游戏的手柄太多，大家一是要看自己想玩的是什么游戏，哪些手柄支持，二是要看预算，卖得划不划算。如果你预算很足，买个MFi认证的手柄似乎也不错，但汐元更推荐Xbox One手柄或PS4手柄。至于一些需要映射的、第三方手柄，望慎重。

祝大家玩得愉快！



