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一图看懂iQOO Neo 855版

2019-10-24 20:50:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月24日消息 今日， iQOO Neo 855版正式发布，搭载骁龙855处理器，采用6.38英寸AMOLED水滴屏，拥有电光紫、碳纤黑与冰岛极光三种配色。

iQOO Neo 855版采用6.38英寸AMOLED水滴屏，支持类DC调光、HDR10以及低亮度防屏闪技术。

配置方面，iQOO Neo 855版搭载骁龙855处理器，采用UFS 3.0闪存，内置4500mAh大电池，支持vivo 33W Flashcharge 2.0闪充技术。

相机方面，iQOO Neo 855版前置1600万像素摄像头，后置超广角AI三摄，采用双核1200万像素主摄像头，搭配800万超广角摄像头和一颗景深摄像头。

其他方面，iQOO Neo 855版搭载Multi-Turbo 2.0与双Wi-Fi加速技术，使用超级液冷散热，支持游戏空间2.5，还联合网易游戏率先在iQOO Neo 855版上支持《梦幻西游三维版》HDR 10显示效果。

价格方面， iQOO Neo 855版6+64GB售价1998元，6+128GB售价2298元，8+128GB售价2498元，8+256GB售价2698元，均可使用电商平台满1880元减200元券，同时6GB+128GB、8GB+128GB和8GB+256GB全部限时立减100元。

京东vivo iQOO Neo 855版 6GB+128GB 电光紫2298元直达链接
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关键词：iQOO

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