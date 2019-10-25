北京移动：11月1日正式推出5G商用套餐

10月25日消息，中国移动北京公司5G产业联盟大会上，北京移动副总经理李威透露，将在11月1日正式推出5G商用套餐。

此前，有消息称运营商将在10月份推出5G套餐，后又延至10月底推出。今天，中国移动北京公司5G产业联盟大会上，北京移动副总经理李威透露将会在11月1日正式推出5G商用套餐。

今年6月6日，我国正式发布5G牌照，5G进入商用元年。5G的特点是可以带来大带宽、高速率和低时延。

今年9月30日，各大运营商均已开启5G套餐预约，用户每月可免费获得100G的5G流量。数据统计，短短20天，5G预约用户就接近千万人。

据了解，中国移动2019年将建设超过5万个5G基站，为超过50个城市提供5G商用服务，到2020年将服务所有地级以上的城市。李威透露，北京移动目前已经建设完近5000个5G基站，已完成五环内和郊区县城的室外覆盖，而京港地铁16号线更是全球第一条实现5G信号全覆盖的地下轨道交通。

在5G资费方面，中国移动董事长杨杰表示希望改变4G主要以流量单一量纲计费的模式，提供多量纲多维度、多模式的计费，从而推动5G在方方面面实现更广范围、更多领域的应用，实现5G更大的价值。

中国移动研究院产业与业务合作部总经理杨光也曾向网易科技透露，5G应用后，运营商一方面会积极响应国家提速减费的号召；另一方面也会积极转型，突破以流量为单一量纲计费的模式，为客户提供基于延时、切片、功能等多量纲、多维度、多模式的计费模式，为客户提供更优质、更实惠的业务和服务。