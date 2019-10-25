李楠评华为Mate X/小米MIX Alpha定价：过滤普通用户，控制产品口碑

IT之家10月25日消息 近日小米MIX Alpha环绕屏手机和华为Mate X折叠屏手机相继发布，小米MIX Alpha环绕屏手机售价为19999元，华为Mate X折叠屏手机售价为16999元。关于这两部手机高价格问题，李楠表示是为了过滤普通用户，控制产品口碑的。

小米MIX Alpha 5G概念手机是小米投入5亿元研发投入和2年的时间研发的重磅产品。这款手机目前已经开始小规模量产，预计将在今年12月底正式发售，售价19999元。华为Mate X 5G手机国行售价16999元，采用8GB+512GB存储，将在11月15日上午10点08分开始在华为商城限量销售。

关于这两部手机高价格、产品形态等问题，李楠发表了自己的看法。

在自己资金允许和都有现货的前提下，更愿意买华为Mate X还是小米MIX Alpha？李楠表示都不买。买不买得起，是收入问题。但是被不被智商税，就是智力问题了。

李楠称目前这两款设备都是探索性质的产品，两万左右的高价格不是用来给土豪装逼的，而是过滤普通用户，控制产品口碑的。品牌探索更加未来的产品形态当然值得肯定。但是用户也一定要知道目前这些品牌需要的支持者不但是土豪，而且还是小白鼠。

此外，李楠还表示没有在使用寿命，跌落可靠性，交互完善性，甚至基础续航上充足的心理预期，就不要一掷万金了。要炫富，有表有鞋有车，何必非得是手机。

最后，李楠总结称这两个产品最适合科技行业的土豪，做非主力手机用。没事拿出来演示一下，谈谈自己对个人计算设备的进化形态，或者下一代网络的理解和洞见。可以值回票价。