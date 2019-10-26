万物皆可B站是真的，任何品牌都能与年轻人沟通

IT之家10月26日消息 你听说过哔哩哔哩（简称B站）吗？对于B站来说，代表年轻人的Z世代（指代1990年-2000年出生）人群是B站的主要用户群体，这一特殊群体圈层文化的形成，包含背后形成的中国数字文娱市场都集中反映到了B站的生态基础上。

那么年轻人目前最喜欢什么呢？随着互联网的发展、信息的逐渐对称，传统的营销方式已经抓不住善于制造潮流，热情却又稍纵即逝的年轻一代，年轻人已经逐步形成了自己的文化圈层。

10月25日，年轻人文化社区哔哩哔哩在上海举办了“万物皆可B站”AD TALK 2019营销大会。B站副董事长兼COO李旎、各业务负责人与营销圈专业人士，分享了对年轻人认知模式的研究经验和针对性的营销方法论，并公布了“2019最后的夜”2019-2020 B站新年晚会等重点项目及全新合作资源。

▲B站副董事长兼COO李旎

超过7000个的文化圈层，让万物皆可B站化

经过10年的自然发展，B站从ACG文化起家，如今已成长为拥有15个内容分区，7000余文化圈层的年轻人文化社区，月活跃用户达1.1亿。

从流量角度看，前三甲分别是娱乐、生活和科技区。这离不开B站众多的UP主，B站89%的播放量来自于UP主创作的PUGV（专业用户生成视频）内容。

根据B站现场公布的数据，这是一个可创造高参与度和高黏性的用户社区，B站日均视频播放量达到5.86亿次，月均用户互动数达到18亿，用户日均使用B站时长达到78分钟，正式会员第12个月的留存率超过80%。

央视新闻曾经报道，这届年轻人爱上B站搞学习，这刚开始让人以为是一个段子，但实际上并非是段子。

B站介绍，2019年有2027万人在B站学习，是高考人数的两倍；学习之余也可也在B站享受口腹的获得感，过去1个月有3200万人在B站欣赏吃播；可以“云”旅游，过去1个月有2400万人在B站浏览了全球；也可以在B站尝试万物，53万个UP主2019年在B站评测了305个商品，比如评测各地的空气口感；B站也是中国最大的音乐创作平台之一，一首歌在B站可以有几千种的唱法，每月产出1000首以上原创音乐。

在PUGV内容之外，B站还坐拥大量优质OGV(专业机构生产内容）作品。

近年来，B站版权内容发展迅速，产生了《人生一串》《历史那些事》系列等爆款纪录片；《宠物医院》《故事王》《非正式会谈》第五季等原创综艺以及海量优质番剧、国创作品；在全球最前沿的科技文化产品—虚拟偶像、虚拟主播领域，也打造了现象级的代表艺人。

各品牌更容易在B站上抓住年轻人

B站的主流用户群是Z世代，相比上一辈人，中国的Z世代有三个典型的特征：从小就接触到互联网，是真正的网生一代；从小就受到良好的教育；出生在中国改革开放快速发展的时代，享有更加优渥的物质环境。

Z世代是驱动在线娱乐市场的主要力量，数据显示2017年市场价值314.7亿元，Z世代消费比例为55%，预计2020年市场价值达到678.7亿元，Z世代消费比例为62%，市场趋势加剧靠拢。

不过更加年轻的Z世代人群，熟人社交主动性在降低。00后的社交主动性仅为32%。相反，基于共同爱好的圈层社交逐渐成为他们的主流选择。

B站通过弹幕聊天功能牢牢抓住了Z世代。弹幕聊天允许观看同一视频的所有用户把实时评论发布到屏幕上，一闪而过。“这一功能能够让我们的用户受益于与其他用户建立的强大感情纽带，彼此分享类似的期望和兴趣。”

在B站上，圈层的联动正在成为常态。镇站神曲《改革春风吹满地》、舞蹈视频《猛男版新宝岛》不仅在B站上收获了各个圈层的粉丝，甚至引起了全社交平台的广泛关注。遍观近年来引发年轻人共鸣的的潮流文化，B站已经成为了发源地之一。

B站上平均一个月能够诞生超过18亿次互动。“B站的弹幕文化、高黏性，本质上是一套基于认可的共创机制，这是品牌突破圈层的抓手。”

因此，当代年轻人更青睐基于认可的内容营销，“用户认可你的内容，就愿意玩你的梗，甚至为你创造新的梗”。但这就要求品牌方放下身段，做到真正平等的与用户对话。

B站营销玩法可精准定位年轻人

B站自制的烧烤文化纪录片《人生一串》第二季与云南牙膏的联动是一个好例子，《人生一串》第一季收获了大量口碑好评，第二季开播就冲上B站榜首，引发年轻人在各个社交平台交流讨论。

《人生一串》第二季特别设置情义带货环节，由前一季“串儿老板”为云南白药牙膏站台，自来水、情义带货与纪录片内容的江湖相呼应。

同时，B站定制“全场景聚合专题页”，以撸串切入，各路UP主跨圈延伸品牌场景，再绑定口腔健康知识，导流电商转化，打通从烧烤到云南白药牙膏的全场景链路。

最终，《人生一串》第二季播放量破8000万；微博话题阅读量超 2.5 亿；云南白药牙膏专题页曝光量达 2500 万。

在信息渠道空前发达的移动互联网时代，年轻人选择多样、自我得到解放。现在，心理层面上，年轻人把是否值得“认可”作为品牌进驻内心的准入门槛；行为上，表现为“共创”。

B站推出MADE BY BILIBILI精品内容

MADE BY BILIBILI代表着由哔哩哔哩参与投资、出品、发行，由专业机构制作的精品内容。

据悉，B站发起国产原创动画计划，在过去3年投资出品71部国产原创动画，投资了16个国产原创动画团队。

在营销大会现场，B站也公布了新的版权内容方面的进展，包括推出科幻未来篇《灵笼》下部、《残次品》，深入剧情灵魂植入，《灵笼》中联名HIFIMAN耳机；燃向剧情篇《镇魂街 第二季》《最后的召唤师》《时之歌——花与焰的狂想诗》；温馨治愈篇《请吃小红豆吧！3》、《百妖谱》第一季、《汉化日记2》；有温度有爱篇《宠物医院》第二季、《为你取名的那一天》《动物行为大赏》。

另外值得一提的是《三体》动画2021年，敬请期待！

与此同时，B站也将打造众多纪录片，将制作推出《决胜荒野》《大学美食图鉴》《我是XX生》《舞台上的中国》。还有中国的公园纪录片《我们的国家公园》。

B站最后公布了“2019最后的夜”2019-2020 B站新年晚会。将采用音乐会+歌会+网络直播互动的全新形式，播出渠道覆盖1亿Bilibili活跃用户和2亿智能电视家庭，播出时间是2019年12月31日晚20点到2020年1月1日凌晨0点30分，直播结束后将无缝转点播。