英雄联盟S9四分之一决赛FPX战胜FNC，与iG会师半决赛

IT之家10月27日消息 今日凌晨，英雄联盟S9全球总决赛四分之一决赛结束了第一日比赛的争夺，LPL一号种子FPX战胜FNC，与iG成功会师半决赛。半决赛将于11月2日至3日在位于西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行。

双方首发阵容分别为：

FPX：GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp

FNC：Bwipo、Broxah、Nemesis、Rekkles、Hylissang

四分之一决赛为BO5赛制。第一场比赛，前期FNC上单雷恩加尔在线上取得优势，而FPX双人组补刀领先，双方经济持平；中期FPX入侵野区抓死FNC两人后拿下男爵，随后直接抱团中路高地强开，击杀FNC两人后赢下比赛。

第二场比赛，前期FNC下路越塔失误，反而被韦鲁斯拿下三杀，FPX经济领先2K；中期FNC节奏全无，屡屡失误后被FPX拿下男爵，随后FPX直接抱团下路，高地击杀FNC多人后赢下比赛。

第三场比赛，前期FNC凭借小法师的出色发挥，屡屡完成击杀，经济领先1K；中期FNC围绕小法师强势推塔，FPX抓到两拨机会秒掉小法成功阻挡了FNC的攻势；后期最后一波团战FPX强秒小法失败，最终被FNC团灭后赢下比赛。

第四场比赛，前期FPX凭借在下路的一波强势越塔，直接推掉FNC下路高地塔，经济优势达到3K；中期FPX中单瑞兹团战输出爆炸，FPX成功拿下男爵后经济优势扩大到5K；后期FPX拿到第二条男爵，随后破掉FNC两路水晶，高地强开击杀三人后赢下比赛。

今日晚间（10月27日）将迎来英雄联盟S9全球总决赛四分之一决赛第二日比赛的较量。SKT、DWG将相继迎战SPY、G2。