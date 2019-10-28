2019胡润80后白手起家富豪榜：39岁黄峥身家1350亿

10月28日上午消息，胡润研究院今日发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，这是胡润研究院连续第四次发布此榜单，财富计算的截止日期为2019年8月15日。156位80后企业家财富超过20亿元，比去年多24位。其中白手起家的比例为35%，去年为38%。

拼多多39岁黄峥过去一年财富每天涨一个亿，涨了400亿，以1350亿蝉联80后白手起家首富，成为首位进入胡润百富榜前十名的白手起家80后。今日头条和抖音创始人36岁的张一鸣财富增长300亿，以950亿卫冕第二。大疆汪滔财富增长4%至470亿，学而思创始人张邦鑫财富增长22%至440亿，分别排名第三和第四，两位都39岁。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“胡润百富一直以来致力于通过有质量的榜单与洞察弘扬企业家精神，鼓励年轻人创业，这个80后榜单上是最接近年轻人的成功创业者，而且他们已经是世界级的。”

黄峥 创业四年，黄峥以1350亿财富蝉联80后白手起家首富，相比去年增长400亿，是史上最快达到千亿财富的企业家。截至10月25日，拼多多市值已超过3000亿元，都超过了京东、百度、恒大和碧桂园。黄峥本科毕业于浙江大学，硕士毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机专业，随后加入谷歌。作为段永平的忘年交，时年26岁的黄峥被段永平带入巴菲特晚宴，而介绍黄峥给段永平认识的，就是丁磊。胡润表示：“黄峥创造了一个世界第一，创业仅4年就达到上千亿财富，这在世界范围都绝无仅有。最近一周，他的财富又涨了10%。”黄峥持有拼多多超过40%股权。

张一鸣 今年以950亿元位列胡润百富榜第20名，财富增长46%，是本次80后榜单上财富增长最快的。创立于2012年的字节跳动在新一轮融资后估值超过5000亿元，成为全球估值第二高的独角兽企业，第一名是蚂蚁金服（根据《2019胡润全球独角兽榜》）。今年张一鸣低调收购互动百科，将触角伸入搜索引擎领域，进一步蚕食百度市场。

张邦鑫、刘亚超、白云峰 从学生时代创立奥数网，到发展壮大的学而思，至如今集团化的好未来，好未来的张邦鑫今年财富已增长至440亿。今年初张邦鑫表示减轻学生过重的学业负担，不仅是公办学校的责任，也是民办教育机构的责任。去年底，好未来收购以色列游戏化编程教育公司CodeMonkey，加码互联网教育。好未来还有两位80后上榜：刘亚超财富65亿元，白云峰财富20亿元。

唐晔、代田田、卢琳、万章 38岁的柏楚电子董事长唐晔和同学代田田、卢琳、万章一起于2007年毕业于上海交通大学，同年创立柏楚电子。今年8月，柏楚电子在科创板上市敲钟。柏楚电子主要从事激光加工自动化领域的产品研发及系统销售，是国内光纤激光行业的先驱者。

胡兴荣 住北京的温州人，多弗集团38岁的胡兴荣今年首次上榜，财富100亿。公司业务以地产、贸易为主，其官网显示，去年公司营业额突破500亿元，多弗地产总资产超过600亿元。

王明鎏 毛球科技36岁的王明鎏首次上榜，财富60亿。毛球科技成立于2018年，是一家深耕于区块链底层基础设施服务的科技公司，为区块链、大数据等企业提供算力方面的技术及基础设施建设服务。

隋国栋 值得买36岁的隋国栋首次上榜，财富25亿。今年7月，值得买登录创业板，主营业务是购物门户“什么值得买”网站及相应的移动客户端，主要为电商、品牌商等客户提供信息推广服务。

袁华强 海底捞39岁的袁华强首次上榜，财富25亿。1980年出生的袁华强从传菜员做起，几乎干过海底捞所有的一线职务。海底捞目前市值已超过1600亿，截至今年6月底，海底捞全球门店数量接近600家。

以下为《2019胡润80后白手起家富豪榜》详情：