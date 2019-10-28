【IT之家评测室】4000元档机皇，一加7T Pro体验

一加7T Pro手机作为一加全新的机皇产品，目前已经在全球范围内开始销售，一加7T Pro手机采用了一加定制的90Hz屏幕，配合高通骁龙855 Plus芯片以及全新升级的氢OS，这些都为日常使用带来了更流畅的体验。



作为四千元价位的机皇产品，一加7T Pro手机依旧贯彻着一加“不将就”的理念，作为一加7 Pro的继任者，此次一加推出的一加7T Pro手机共有两个版本，分别是海月蓝和迈凯伦限定版。目前，IT之家已经拿到一加7T Pro手机，一起来看看一加7T Pro手机具体的表现怎么样吧。

外观：顺滑手感与90Hz的完美结合

一加7T Pro手机作为现阶段一加的机皇产品，其采用了独家的2K+ 90Hz刷新率屏幕，这块屏幕与此前一加7 Pro一样均获得DisplayMate A+认证。一加7T Pro屏幕尺寸为6.67英寸，其分辨率达到了3120x1440，像素密度高达516 PPI，对比度达到4000000:1。

双3D曲面机身巧妙的将听筒、扬声器融于一体，在90Hz刷新率屏幕的加持下，一加7T Pro手机屏幕获得HDR 10+认证标准，支持多个主流视频平台的HDR内容播放。

一加7T Pro手机配备双立体声扬声器，支持杜比全景声。一加7T Pro手机屏幕靠近下方位置配备了一颗光感屏幕指纹，支持息屏快速解锁、快捷支付。

一加7T Pro手机前置摄像头采用升降式设计，这颗1600万像素的前置摄像头支持AI人像美拍、EIS电子防抖、跌落自动回收。

一加7T Pro手机背面采用了第四代AG亚光玻璃工艺，这种工艺结合多重镀膜，让一加7T Pro手机手感舒适，同时更不容易沾染指纹。

后置的4800万像素超清三摄采用了7P镜片，支持OIS光学防抖和EIS电子防抖。

三颗摄像头分别是4800万像素广角镜头、1600万像素超广角镜头以及800万像素长焦镜头。

其中一加7T Pro手机超广角镜头视角达到117度，可以很好的展现宏大的自然风光。

硬件性能上，一加7T Pro手机采用了高通骁龙855 Plus芯片，GPU图形处理性能提升15%，可以满足日常各种大型游戏以及生活娱乐需求。另外，一加7T Pro手机还有一加迄今为止体积最大的Haptic震动马达，另外还有液冷散热支持，这些都为游戏等高性能场景带来了更好的体验。

一加7T Pro手机同时采用UFS 3.0规范，其文件读写速度更快，配合RAM Boost、Fnatic电竞模式能为手机日常娱乐生活带来流畅的手感。

一加7T Pro手机预装基于Android 10版本的氢OS，新增个性化中心，用户可根据需要定制系统外观，另外，一加为配合90Hz刷新率屏幕专门针对氢OS进行了超过370项优化，以适应90Hz屏幕。

除此之外，全新的一加氢OS手机现已支持一加钱包、禅定模式2.0等功能，未来一加还将推出一加车载语音助手以满足有车一族的需求。

一加7T Pro手机包装盒内包含官方清水套，另外，还有全新的Warp闪充30T，配合4085mAh电池，一加Warp闪充30T相比于一加闪充效率提升23%。

接下来，让我们一起看看一加7T Pro手机具体的各项表现。

性能：骁龙855 Plus+UFS 3.0，游戏就是顺滑

一加7T Pro手机采用了高通骁龙855 Plus芯片，标配8GB RAM和256GB UFS 3.0 ROM。另外支持一加RAM Boost、Haptic震动马达等功能，这些都为游戏带来了更好更流畅的体验。

一加7T Pro手机采用的高通骁龙855 Plus内核主频高达2.96GHz，其采用的Adreno 640 GPU能实现15%的性能提升。

根据安兔兔跑分的结果，一加7T Pro手机采用的高通骁龙855 Plus芯片得分为479125分，其AI跑分为187679分。Geekbench5单核得分765分，多核得分2780分，位列榜单前列。

在图形表现方面，一加7T Pro 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1等分6172分，Ice Store Extreme得分达到最大，API Overhead OpenGL ES 3.0每秒调用图形指令324799次，Vulkan每秒调用图形指令628072次。

在存储性能表现上，有了UFS 3.0加持，一加7T Pro顺序读速度为1453.72MB/s，顺序写速度为397.35MB/s，4K随机读43611.22IOPS，4K随机写7113.7IOPS。

有了强大的硬件基础，我们一起来看一下一加7T Pro手机在主流的几款游戏中的性能表现。

在《王者荣耀》游戏中，一加7T Pro手机全程稳定在60帧上下，大部分场景仅中核在运作，手机整体发热和功耗不大。

在《QQ飞车》游戏中，一加7T Pro手机全程表现稳定，没有出现卡顿状况，运行流畅。

整体稳定在60帧上下，一加此前宣布，将支持QQ飞车90Hz高帧率版本，相信在90Hz版本下，一加7T Pro手机将会有更好的游戏表现。在普通版本的《QQ飞车》游戏中，骁龙855 Plus的中核和小核是主要的计算核心。

《和平精英》游戏对手机的建模能力要求比较高，这里一加7T Pro手机使用的骁龙855 Plus芯片的大核相比于前两款游戏参与了更多计算中。

当然，除了硬件性能的强大，一加7T Pro手机所采用的90Hz屏幕也为游戏过程带来了不少的顺滑体验，为了让90Hz有着更多的发挥空间，一加此前在发布会上表示，《和平精英》《QQ飞车》《穿越火线》《堡垒前线：破坏与创造》《新笑傲江辉》《量子特攻》《王牌战士》几款游戏均会推出90Hz高帧率模式。

一加7T Pro手机搭载的氢OS系统同时还支持RAM Boost内存加速技术、Fnatic电竞模式，这些都为手机游戏过程带来了不少的性能提升。

总的来讲，一加7T Pro手机在性能上已经达到现阶段安卓手机阵营的一个顶峰，配合90Hz刷新率屏幕，一加7T Pro手机能在用户日常游戏过程中有着更好，更流畅的体验。接下来，我们看看一加7T Pro手机在拍照上的表现。

拍照：4800万像素AI三摄，点亮生活的美

一加7T Pro手机后置三摄像头相比于上一代产品参数基本保持一致，其中主摄像头为一颗4800万像素的广角镜头，采用索尼IMX586 Quad-Bayer传感器，传感器尺寸为1/2英寸，同时配备f/1.6的光圈，并且采用定制的7P镜头模组，支持OIS光学防抖。

另外，一加7T Pro还拥有一颗800万像素的长焦摄像头，单位像素尺寸为1.0μm，f/2.4光圈，同样支持光学防抖；除了这颗长焦镜头，一加7T Pro还加入了一枚1600万像素的117°超大广角镜头，可矫正视角102°。三颗摄像头的辅助下，一加7T Pro可以支持17mm焦段下超广角画面的拍摄，同时拥有3倍光学变焦。

接下来，我们通过样张看看一加7T Pro手机在拍照上的具体表现。

首先我们来看一加7T Pro手机的超广角表现，在同一位置下，一加7T Pro手机超广角可视角度更大，相比于普通的拍摄模式，一加7T Pro手机通过畸变矫正算法，将边缘部分的拉伸进行矫正。

在复杂光线场景一下，一加7T Pro手机能很好的还原静物的色彩，在下图的灯光条件拍摄下，一加7T Pro手机拍摄的黄铜灯没有出现明显的过曝情况。

▲ISO400,f/1.6,1/33s

至于说光线更为复杂的场景，一加7T Pro手机表现依旧出色，在光线充足情况下，一加7T Pro手机依旧能很好的展现被拍摄静物。

▲ISO100,f/1.6,1/277s

▲ISO320,f/1.6,1/50s

一加7T Pro手机在拍摄逆光场景的风景照时，能自动识别被拍摄物体的光线情况，自动开启HDR模式，在逆光情况下使用HDR拍摄建筑也能很好的展示建筑物的细节。

夜拍情况下，一加7T Pro手机的夜景模式能很好的还原夜间光线情况，街上的路灯、霓虹灯拍摄不错。对高光溢出控制得较好，展现出不错的宽容度。

除此之外，一加7T Pro手机还支持2.5厘米超级微距模式，在这一模式下，通过2.5厘米极限距离可以拍到极其细腻的微距照片，下图就是利用一加7T Pro手机超级微距功能拍摄的叶脉纹理图片。我们可以看到，叶子脉络非常清晰的展现在我们眼前。

▲ISO320，f/2.2,1/120s

总的来讲，一加7T Pro手机依旧延续了一加7 Pro的拍摄水平，这些让我们记录日常生活变得更轻松。另外，一加7T Pro手机还支持视频超级防抖、[email protected]帧视频拍摄，这些能让Vlog创作者更好的展示自己的作品。

氢OS：Android 10加上全功能NFC，生活从此便捷

一加7T Pro手机搭载基于Android 10版本的氢OS，在这一版本中，一加带来全功能NFC、一加钱包、禅定模式2.0、个性化中心、全新相册等功能，这些都让我们的生活更加丰富便捷，此外，一加还宣布未来将会推出针对有车一族的一加车载语音助手，让便捷融入我们日常生活的点点滴滴。

针对一加7T Pro手机90Hz屏幕，一加软件团队进行了370多项优化，以次带来更加流畅的使用体验。

全新的个性化中心允许用户对壁纸、熄屏时钟样式、屏幕指纹解锁动画、通知光效、按钮颜色、主图色调、按钮形状等内容进行定制，这让一加7T Pro手机有了更多可玩空间。

另外，此次一加带来了全功能NFC，支持全国多地的公交卡、门禁卡，同时一加钱包内置的各项功能也能满足用户日常的各类生活需求。

全新升级的氢OS系统让一加7T Pro手机使用更加便捷，配合90Hz屏幕，一加7T Pro手机在日常生活中的使用更加顺滑流畅。

电池与续航：30W快充+4085mAh电池，重度使用缓解电量焦虑

一加7T Pro手机搭载一块4085mAh电池，标配Warp闪充30T充电头，支持30W快充，在0电量情况下，一加7T Pro手机充电10分钟就能充满25%的电量，充电半小时可以充满手机70%的电量，完全充满电仅需不到一小时时间。

一加Warp闪充30T配合一加7T Pro手机能很好的满足紧急情况下的充电需求。

续航表现上，IT之家对一加7T Pro手机进行了5小时重度使用，使用的场景均在50%亮度、50%音量下进行，需要注明的是，刷IT之家、微博、抖音和淘宝，我们均使用了自动滑动工具模拟高强度滑动操作，但其本身对续航的影响可以忽略不计，具体测试场景如下：

B站视频30分钟：耗电5%

网易云音乐20分钟：耗电2%

刷IT之家20分钟：耗电5%

刷微博20分钟：耗电5%

刷抖音20分钟：耗电6%

刷淘宝20分钟：耗电3%

通话20分钟：耗电1%

王者荣耀30分钟：耗电8%

和平精英30分钟：耗电15%

待机1.5小时：耗电1%

在经过5小时的高强度使用后，一加7T Pro手机剩余电量为49%，如果以此推算，一加7T Pro手机在高强度的使用场景下，至少能满足10小时的使用需求。

总的来说，一加7T Pro充电相对而言非常快的，在紧急电量的补充上，一加7T Pro可以在短时间内完成，续航则表现尚可，轻度用户一整天的使用是没有问题的，但正常使用情况下一天一充还是必要的。

总结：一加新晋机皇，4000元价位屠戮者

一加7T Pro延续了上一代一加7 Pro的很多优质特性，90Hz刷新率屏幕、4800万像素AI三摄、更加舒适的手感，这些都让一加7T Pro骨子里就有着机皇的特质。

在高通骁龙855 Plus芯片的加持下，配合全新的Warp闪充30T以及更加智慧便捷的氢OS，这些让一加7T Pro从中获得了新生。

除了神秘莫测的海月蓝版本，一加与迈凯伦推出的一加7T Pro迈凯伦限定版也是非常值得收藏的，4599元的价格，让一加7T Pro晋升为4000元档新机皇。