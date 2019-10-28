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蔚来汽车宣布CFO谢东萤将离职

2019-10-28 18:30:27来源：新浪科技作者：泽宇责编：骑士评论：

北京时间10月28日晚间消息，蔚来发布公告宣布公司CFO谢东萤将离职。蔚来创始人，董事长兼首席执行官李斌先生表示：“我谨代表董事会和管理团队感谢谢东萤先生为蔚来所做的贡献，并祝他在今后的工作中一切顺利。”

公开资料显示，谢东萤曾在摩根大通有限公司、瑞银资产、瑞银投资银行等公司工作多年，2005年加入新东方教育集团，曾任首席财务官。2006年9月，新东方教育科技集团在美国纽约证券交易所挂牌上市。

2017年5月，蔚来发布人事任命，宣布谢东萤加盟担任CFO一职，负责蔚来汽车融资及上市项目，直接向李斌汇报。2018年9月，蔚来正式在纽交所挂牌上市。

2005年加入新东方教育科技集团，2006年9月7日新东方赴纽交所上市；

2014年5月加入京东，2014年5月22日京东赴纳斯达克上市；

2016年9月加入百盛中国，2016年11月百盛中国赴纽交所上市；

2017年5月加入蔚来汽车，2018年9月12日蔚来赴纽交所上市。

如此惊人的履历集于一身，谢东萤堪称中国企业赴美上市的金手指。除了蔚来CFO，谢东萤还同时担任新东方教育科技集团董事，京东集团、诺德安达教育集团与百胜餐饮集团独立董事，为这些企业的财务运营、投融资业务提供专业意见。

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关键词：蔚来电动汽车

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