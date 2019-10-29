京东物流王振辉：服务客户超20万，外部收入占近40%

网易科技讯10月29日消息，今日在2019年全球智能物流峰会上，京东物流集团CEO王振辉表示，从2017年4月京东物流集团正式成立，再到2018年10月首次提出搭建全球智能供应链基础网络（GSSC），2年多来京东物流服务客户超过20万，外部收入增长近8倍，占总体收入近40%。

“马上到双十一了，我们将投用25座亚洲一号智能物流园区，70个不同配置的机器人仓，有些分拣中心日订单处理能力已超100万以上。”王振辉说。

他提到，以供应链产业平台为依托，京东物流一方面将提供全供应链服务，以“双24小时”和“双48小时”实现产销全链打通和国内国际双通，在“最先一公里”实现产地到全国24小时达，在“最后一公里”大力推进“千县万镇24小时达”；在国际上基于全球智能供应链基础网络（GSSC），搭建“双48小时”通路网络，使海外商品进入中国和中国品牌走向世界更加便捷。

另一方面，京东物流还将搭建供应链技术平台。“一是提供全供应链服务：通过将产地和销地网络的打通，实现从采购、生产、到流通、消费，一体化供应链服务，真正打通产销全链路；

二是搭建供应链技术平台：基于机器人、人工智能、5G、大数据等技术应用，构建供应链业务与数据中台，推动产业供应链技术标准的建立及效率提升。”

王振辉表示，京东物流已经和三大运营商一起，在5G和IoT应用上进行了探索和落地，全国首个5G智能物流示范园区已基本落成，京东物流5G智能物流平台LoMir（络谜）在峰会上首次公开亮相。“支持数据的精准采集，运营预测，智能决策，我们将构建一个包裹、场地、车辆、人员和设备高效连接的‘智能物流世界’。”

结合京东物流的实践和思考，他认为，在产业互联的趋势下，未来物流行业还将朝短链、智能、共生的方向继续发展，其内涵也更为丰富。

“更多上下游企业能够高效连接，因而缩短从生产端到消费端距离，实现从流通短链到产销短链的升级；智能科技的应用从内部运营改善或单点环节的应用，逐渐到跨企业、跨环节的深度渗透，实现从运营效率提升到产业效率提升。”王振辉总结。