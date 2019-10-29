京东数科区块链专利申请数已近200件

【TechWeb】据证券日报报道，京东数科已申请的区块链专利数量近200件。在技术平台方面，已形成两大技术平台---智臻链区块链即服务平台JDBaaS、智臻链底层引擎JDChain。

其中JDBaaS可以帮助政府部门、企业、金融机构跨过区块链技术门槛，实现区块链平台的快速部署和联盟链网络的快速组建，该产品支持在公有云、私有云、混合云等多种资源上进行部署；JDChain是京东完全自主研发的区块链底层框架，已实现每秒一万笔交易的吞吐能力，并全面支持国家密码算法，保证政务、金融领域的安全应用和审计。

经过两年多的深入耕耘，今年6月，京东数科资管事业部基于京东智臻链JDBaaS平台，推出首个区块链ABS标准化解决方案，中信证券、众华会计师事务所、奋迅律师事务所、中诚信评级等机构成为首批使用该方案的机构。该方案能帮助资产方、计划管理人、律师事务所、评级机构、会计师事务所、托管行等ABS业务参与机构优化业务流程，节约时间成本，提升ABS发行业务效率。

2019年4月9日，京东发布《京东区块链技术实践白皮书（2019）》，总结了京东区块链在五大类应用场景中的技术实践，介绍了一系列落地案例。同月，京东区块链底层引擎JD Chain正式对外开源并同步上线开源社区。