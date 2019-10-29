小米CC9 Pro首发1亿像素5摄像头！对标五六千元拍照旗舰，售价要涨？

IT之家10月29日消息 昨天上午10点，小米CC9 Pro手机正式官宣，官方表示其将搭载三星一亿像素传感器，“探索前所未有的影像世界”。

小米CC9 Pro最大的卖点就是其搭载的5摄系统，其中的一枚摄像头像素更是达到了惊人的1亿像素！这是目前世界上像素最高的量产手机，小米产业投资部合伙人潘九堂更是直言，小米CC9 Pro所搭载的相机模组成本巨贵。

据了解，小米CC9 Pro采用了五摄四闪方案，支持双光学防抖、支持10倍混合光学变焦，那枚1亿像素的CMOS名为ISOCELL亮HMX，是三星与小米联合开发的。这枚传感器支持ISOCELL plus技术，可以有效抑制光线衍射；支持四像素合成技术，根据明暗变化改变像素排列；智能ISO可以减少噪点，对焦方面则是支持相位检测自动对焦。这枚传感器的尺寸为1/1.33英寸，传感器对角线长达19mm，0.8μm的像素有1亿800万个。

小米CC项目产品经理老魏更是通过微博对外透露，小米CC9 Pro的相机抛开算法和调校，仅硬件可以说就是不惜成本，所用的CMOS成本是小米CC9相机模组成本的5倍。

在小米CC9 Pro官宣之后，紧接着工信部入网照也被曝光，通过工信部曝光的照片，可以确认其正面采用了双曲面屏设计，这也是小米家族的第二款双曲面屏手机，成本显然要比直面屏的手机更高。

从目前的消息来看，小米CC9 Pro主打的摄像系统将对标友商华为Mate 30 Pro、三星 Note10+等等这些DXO排行榜TOP5、并且售价不低于5000元的旗舰手机。

有消息指出，此次小米CC9 Pro价格很可能不低于3000元，相比小米CC9是上涨了不少，不过对于这个售价，网友们似乎也能接受，毕竟这将是小米诞生以来最强大的拍照手机。

从今年年初Redmi Note 7上的4800万像素再到Redmi Note 8 Pro上的6400万像素，再到小米CC9 Pro的一亿像素，小米对影像探索的创新从未停止过，和万千米粉一样，IT之家小编也是非常期待小米CC9 Pro的发布，不知道小米还会带来怎样的惊喜，敬请期待吧！