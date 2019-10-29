B站首次释放明显商业化信号：明年将向所有品牌开放生态

近日，哔哩哔哩（以下简称B站）副董事长兼COO李旎在“万物皆可B站”AD TALK 2019营销大会上宣布，“2020年我们将向所有品牌合作伙伴开放生态。”这也是B站首次释放如此明显的商业化信号。

从B站展示的2020年商业资源看，B站确定开放的生态资源包括14部国产动画、15部纪录片、6部综艺、30余位UP主、11项大事件以及电竞、虚拟偶像等。

其中，B站首度对外大规模开放UP主商业化合作；虚拟偶像和电竞新纳入了商业生态范畴；而在OGV（Occupationally Generated Video,专业机构生产内容）板块，可供商业化的国产动画、综艺、纪录片作品则比以往更加细分，内容更多元：

有科幻未来、古风奇幻、高燃、温馨治愈的国产动画《三体》《灵笼》《天官赐福》《镇魂街第二季》《请吃红小豆吧！第三季》；有探险自然、讲述人文历史、美食的纪录片《决胜荒野》《我是XX生》《大学美食图鉴》；有知识与趣味兼具、温情有爱的综艺《故事王第三季》《宠物医院第二季》《为你取名的那一天》……

跨过十周年的B站，从ACG文化起家，如今已成长为拥有15个内容分区，7000余文化圈层的年轻人文化社区，Q2月活跃用户达1.1亿。其中，90%的播放量来自于UP主创作的PUGV（Professional User Generated Video，专业用户生成视频）内容。

李旎用一个短语概括了B站的转变——“万物皆可B站”。她认为，B站如此丰富的延展性，源自B站长年培育正向内容生态的结果：创作者创作优质内容，内容吸引粉丝，粉丝激励创作者再创作，由此循环。

为培养健康、长期的IP，B站去年推出了“MADE BY BILIBILI”计划，即由B站参与投资、出品、发行，专业的内容创作机构制作的精品内容，涵盖动画、漫画、影视、综艺、纪录片等各种品类。

此外，虚拟偶像也是B站内容生态的重要组成部分。从去年下半年至今，虚拟偶像是B站上非常火的内容之一。

▲BML-VR演唱会，虚拟偶像洛天依、初音未来、22和33同台演唱

李旎表示，B站已经是最大的虚拟主播平台，所有日本和国内的虚拟偶像均已入驻B站，包括洛天依家族等头部虚拟偶像。“B站还在打造一个中国原创的虚拟偶像社团Virtual Real，她们可以成为国内更优秀的一个虚拟社团，甚至是第一的虚拟社团。”

B站表示，坚定走向全面开放的商业化生态，主要得益于它“三个引擎”提供的源动力：

首先，优质用户群体塑造了高度包容、健康稳定的社区生态。B站服务好用户、制定好社区规则，UP主与粉丝间即可通过互动取得内容与商业的共识和平衡；

其次，多层次的精品内容布局形成的精品内容生态。十年耕耘下，B站形成了与优质社区高度融合的OGV和PUGV内容，内容生态兼具人文主义、易于传播、深耕垂直领域等特点，足以为品牌方搭配多种整合营销方案；

此外，文化圈层的丰富与交融、创造性的文化消费及对互动的需求……B站用户目前看似前卫的文化消费行为，实则代表未来品牌市场的趋势。Z世代的聚集、时代的趋势，决定所有的消费者品牌，都需要在B站这片生态有所规划。

“聚集于B站的Z世代将决定中国在线娱乐市场的趋势，未来市场的60%以上将由他们贡献。未来品牌产品消费趋势，也将由他们定义，“李旎说，“但他们依然在飞速变化着，我们都需要持续学习。”