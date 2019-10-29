英伟达发布新版Game Ready驱动：引入ReShade滤镜等四项新功能

IT之家10月29日消息 今天晚上，英伟达推出了GTX 1660 Super和GTX 1650 Super两款显卡，除此之外还发布了最新的Game Ready驱动，支持四个新游戏功能：ReShade滤镜、NVIDIA超低延迟（NULL）、增强版可自定义图像锐化和Turing编码器。

GeForce Experience引入ReShade滤镜

ReShade去年下载量超过300万，受益于充满活力的MOD社区为PC游戏带来惊人的后期处理着色器。借助最新的Game Ready驱动和GeForce Experience更新，GeForce玩家可接触到数百款ReShade滤镜，并通过Freestyle或Ansel轻松将其应用到他们最喜欢的游戏中。

超低延迟G-SYNC显示器：带来快速响应、流畅、无撕裂的游戏体验

通过支持G-SYNC可变速率技术，NVIDIA超低延迟（NULL）模式得到增强，因此玩家可以享受G-SYNC带来的无撕裂、低延迟、快速响应的游戏画面。

适用于数百款游戏的增强版可自定义图像锐化

我们在NVIDIA控制面板中集成了改进的图像锐化滤镜，为所有DirectX 9、11和12游戏带来更快的游戏体验。它具有可调节的锐化滑块，并为每款游戏提供独立的配置文件，因此玩家可以为自己喜欢的每款游戏量身定制锐化度。

专为游戏和直播打造的Turing解码器

全新GTX 1660 SUPER系列专为喜欢在Twitch和Mixer等平台直播的玩家而打造,支持最新的图灵编码器（NVENC），可实现专业级的图像质量和最佳的游戏性能。