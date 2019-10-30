三星想挖谷歌墙角：开放Tizen系统推流媒体电视服务

在今天硅谷圣何塞召开的三星开发者大会2019年上，三星电子正式宣布，向第三方电视厂商开放自己的Tizen TV电视系统，并全面推出三星自有流媒体电视直播服务三星电视+(Samsung TV Plus)。

三星还宣布Tizen TV系统的智能电视已经超过上亿部。从2015年开始，所有的三星智能电视都搭载了Tizen TV系统。但在今天的主题演讲上，三星并没有透露Tizen TV是否已经吸引到硬件合作伙伴，或许会在两个月后的CES上宣布更多信息。

目前智能电视领域的主要操作系统包括谷歌的Android TV、Roku OS、三星的Tizen TV和LG的webOS等等。三星此举意在从Android TV阵营分流电视厂商，扩大自己的生态用户群，尤其是语音助手Bixby的用户和数据量。

而在目前北美市场的几大主流电视厂商中，Vizio、TCL和海信这些摇摆厂商可能会成为三星的主要拉拢对象。虽然谷歌Android TV拥有索尼、夏普等厂商的支持，但是相比三星和LG的自有系统，完全开放的Android TV的笨拙不稳定系统一直是诟病对象。

那么三星要如何吸引第三方电视厂商搭载自己的Tizen TV呢？三星电视+服务就是其中一个卖点。除了免费的流媒体内容服务，Tizen TV还整合了常见的诸多流媒体服务应用。

三星电视+服务将向三星智能电视用户免费提供70多个电视频道和几百个新闻、体育、娱乐、美食、旅游等流媒体电视节目，不过这项服务的免费背后是广告支持。这也意味着三星成为继苹果、亚马逊等巨头之后又一个进入流媒体电视市场的科技巨头。

三星电视+服务将面向2016年到2019年的所有三星系统智能电视，不需要信用卡，不需要下载，不需要额外设备，只需要互联网连接。不过，这项服务暂时面向特定市场推出。

三星此前已经在部分新款电视上推出了这项服务，但那是和Fandango合作推出的内容。此次则是三星自己提供流媒体服务。按照中国的互联网电视监管规定，三星这项服务要在国内上市还有很多路要走。

不过我看了一下三星电视+服务的免费电视频道，并没有太多付费电视套餐里面常见的主流电视频道。免费的三星电视+的频道质量暂时还不能和Comcast、AT&T这些有线电视巨头以及Youtube TV、Sling TV、Hulu TV这些每月几十美元套餐的流媒体电视服务相提并论。不过，用户可以自定义删除自己不感兴趣的电视频道，甚至可以卸载三星电视+这个应用。