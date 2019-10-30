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索尼Xperia 1 Professional Editon入网工信部

2019-10-30 7:19:34来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月30日消息 据slashleaks网站消息，工信部信息查询显示，近期索尼Xperia 1 Professional Editon手机入网工信部，国行版本型号为“J9180”（索尼Xperia 1国行版本为“J9110”）。

索尼Xperia 1 Professional Editon早在前几天在日本正式发布，相比于索尼Xperia 1，硬件方面存储空间为128GB，屏幕为ITU-R BT.2020色域，官方表示可以更好的显示图像质量。

这款手机还具有“Imaging Edge Mobile”和“transfer&tagging add-on”应用，可以更好的配合索尼相机来使用。此外，这款手机可以通过USB Type-C进行有线局域网连接，支持横屏显示主屏幕等。

其余方面，和索尼Xperia 1大致相同，搭载高通骁龙855处理器，内存为6GB，支持IP68防水防尘。屏幕采用21:9的4K“带鱼屏”，背面带有广角+超广角+远摄镜头的相机等。

最后，索尼Xperia 1 Professional Editon手机已经在日本正式开售，价格为143000日元（约合人民币9352元），国行版本发售时间目前还有待官方公布。

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关键词：索尼Xperia 1索尼索尼手机

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