限制支付方式？苹果Apple Pay或在欧盟面临反垄断调查

北京时间10月30日早间消息，外媒查看的一份欧盟文件显示，欧盟反垄断监管机构向在线销售公司询问，他们是否被告知要使用苹果的移动支付服务，而不能使用竞争对手的服务。这将导致苹果在欧洲面临更多的监管困境。

欧盟委员会在8月份发送的调查问卷中表示，有信息表明苹果可能限制通过商户应用或网站购买商品和服务时使用的在线支付方式。此举违反了欧盟反垄断法规。

苹果的移动支付服务Apple Pay于2014年10月推出，是该公司产品销售多元化的一个组成部分。它可在全球50多个国家/地区使用，其中包括20多个欧盟国家/地区。

问卷调查表询问公司是否有合同义务启用某种付款方式，以及此类合同是否包括将Apple Pay集成到其应用和网站中的条件。

欧盟委员会证实，它已从市场参与者那里寻求信息。

苹果表示，其支付系统提供了市场上最安全的解决方案，数千家使用该系统的银行就证明了这一点。

苹果说：“iPhone通过向客户提供包括现金、信用卡和借记卡在内的付款方式，还可以选择主要银行和金融机构的应用，这已经彻底改变了移动支付方式。”

批评人士长期以来一直抱怨苹果iPhone中嵌入了NFC芯片，这意味着当iPhone用户为商品和服务付款时，就会自动选择Apple Pay，同时阻止其他付款方式。

iPhone最近主动通过通知询问用户是否要在其设备上设置Apple Pay。这也引发了一些抗议。

欧洲竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）去年在接受媒体采访时表示，如果有正式投诉，她可能会调查Apple Pay。

瑞典音乐流媒体服务Spotify已经对苹果的流媒体服务发起投诉，但欧盟委员会尚未决定是否展开调查。