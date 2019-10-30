中国移动董事长：三大运营商明天共同启动5G商用计划

IT之家10月30日消息 10月30日，中国移动董事长杨杰在2019中国信息通信业发展高层论坛上透露，明天三大运营商将共同启动5G商用计划。

据悉，10月31日在2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。根据展会议程，5G启动仪式将于10月31日09:25到09:30进行。

此前网上已经曝光5G套餐价格，具体情况可能会根据地区不同而不同，需官方正式确认。