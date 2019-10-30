三星物联网平台月活用户超4500万，兼容5000多款设备

10月30日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，三星在圣何塞举行的2019年开发者大会上宣布，该公司的物联网(IoT)平台SmartThings目前月活跃用户超过4500万，并可与来自100多家不同制造商的5000多款设备兼容。三星还预计，通过新的开发者与合作伙伴计划，这两个指标都将在短期内快速增长。

首先，三星宣布推出SmartThings Hub(WASH)计划，它允许网络运营商等原始设备制造商（OEM）在他们自己的设备中嵌入SmartThings Hub软件。这是对三星现有Works With SmartThings计划的补充，后者旨在确保设备在整个生态系统中都能正常工作。

其次，三星将推出SmartThings Device SDK Beta计划，该计划将于2020年推出，使更多的第三方制造商能够开发与SmartThings兼容的设备。这个计划可与SmartThings Device Kit相互配合使用，后者使Wi-Fi入网变得更容易，因此开发者不再需要拥有自己的云计算基础设施。

与此同时，SmartThings Device SDK Beta计划集成了新的WebCore集成规则API，允许创建和本地执行智能家居例程。三星还表示，将建立新的全球认证中心，以“密切跟踪新设备推向市场的过程”。

SmartThings涵盖了路由器、传感器、冰箱、电视等联网设备，这要归功于三星去年推出的SmartThings Cloud，它允许用户通过一款应用程序控制兼容的其他物联网设备。三星表示，在100多个推出SmartThings的国家和地区，超过1000万个家庭连接到SmartThings Cloud。

对于不断膨胀的物联网市场，三星从未有过放缓努力的迹象。市场研究公司IDC的数据显示，到2025年，将有416亿台设备接入互联网。到2022年，该市场预计价值248.8亿美元，复合年增长率达19.75%。

在宣布SmartThings平台相关数据前，三星宣布将SmartThings的数量增加一倍，并推出简化该平台开发的工具。无线运营商沃达丰（Vodaphone）最近在其V-Home系统中采用了SmartThings，该系统使用SmartThings来管理从烟雾探测器到报警器等安全设备，而韩国电力交易所则利用SmartThings来帮助其客户管理家庭能源的使用。

就在当地时间周二早上，全球人工智能和IT平台提供商Tuya宣布与三星合作“推进智能解决方案”。8月份，Tuya宣布直接与三星进行软件集成，允许客户将该公司的智能锁与其他连接SmartThings的设备同步。