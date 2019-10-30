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【视频】内置耳放的耳机架你见过吗？999元ROG Throne Qi上手评测

2019-10-30 20:46:49来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

声明：本视频中所有ROG产品均为水水自购。

Hello，大家好。我是水水。你见过内置耳放的耳机架么？你见过可以给手机无线充电的耳机架么？你见过要价1000块的RGB耳机架么？铁铁铁铁铁杆Roger水水已经在淘宝下单购买了目前最贵的RGB耳机架——ROG Throne Qi。自从雷蛇、海盗船推出了RGB耳机架之后，水水就一直盼着ROG能够推出一款RGB耳机架，好尽快达成ROG全家桶的目标。还有个原因是水水的耳机太多了没地儿放，得多买几个耳机架才行。

▲水水目前使用的耳机

其实当初听到ROG出耳机架的时候，水水也是经过了一番深思熟虑的，毕竟友商推出的RGB耳机架价格只有它的一半，但ROG Throne Qi居然支持无线充电和耳放，这对桌面空间寸土寸金的城中村小伙水水来说可太重要了，而这两点友商的产品又确实没有。

▲购买ROG Throne Qi耳机架之后，用这套装备“办公”的水水非常满意

另外，在水水看来，淘宝上那些定制且要价较高的实木耳机架或设计感较强的耳机架，在提升桌面品味和生活情趣上的意义要远大于实用意义，而雷蛇和海盗船推出的耳机架，则是冲着RGB去的，华硕作为后手方，选择推出了一款集成各种功能的实用性耳机架，RGB功能却更像是附带的，这才是ROG Throne Qi耳机架最与众不同的地方吧。

▲内置耳放和RGB的耳机架，打游戏更有感觉

那想要了解或购买这款耳机架的小伙伴，一定要点开下面的视频一探究竟哦：

▲点一下直接播放

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关键词：ROG华硕玩家国度

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