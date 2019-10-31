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Steam新版库正式推出，“远程同乐测试版”向所有用户开放

2019-10-31 8:04:04来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月31日消息 据Steam官方消息，全新的Steam库功能对所有人推出，“远程同乐测试版”向所有用户开放。

官方表示，好的库不应该只是布满灰尘的陈列架，还应该是探索起来充满乐趣，并能找到想要的一切的地方。无论玩家是希望了解游戏的最新动态、寻找可以和好友同乐的游戏，或是探索游戏社区正在发生的一切，库都应该全面支持。全新的Steam库有几项全新的功能，具体如下：

查看内容的全新方式

在全新的库首页，玩家可以快速访问游戏更新、最近玩过的游戏、好友动态及收藏。

与您的游戏和好友保持联系

官方表示让玩家更容易地了解游戏发生的变化，及谁在玩什么游戏。在新的库中不仅可以容易地看到游戏是否已更新，而有了新的活动功能，还可以看到是什么更新。

玩家可以轻松查看自己好友的最新动态，以及他们正在玩什么游戏。在库的首页即可查看好友一直在玩什么游戏，又有哪些游戏已经在列表中。

通过活动，了解游戏动向

有可能出现过这种情况：自己库中的游戏推出了精彩更新或开展了限时活动，玩家却毫不知情。现在这种情况不会再发生了。官方希望能实现一个平衡，既通过库中的活动功能让大家知晓自己所拥有的游戏正在发生什么精彩事件，又不会让大家受到大量的通知。

此外，官方还表示将持续进行优化和推出各项新功能。作为额外奖励，此次更新也将“远程同乐测试版”向所有Steam用户开放。

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关键词：Steam

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