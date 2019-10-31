一加7T Pro迈凯伦限定版将于11月5日发售，售价5299元

10月15日下午，一加正式在国内推出了全新的一加7T系列新机，包括一加7T、一加7T Pro以及与迈凯伦跨界合作的迈凯伦限定版三个版本，其中迈凯伦限定版更是以其炫酷的外形备受用户的关注。现在有最新消息，一加官方近日宣布，全新的一加7T Pro迈凯伦限定版将于11月5日正式发售，售价5299元（12GB+256GB）。

外观方面，一加7T迈凯伦限定版采用的是6.67英寸90Hz流体屏，分辨率为3120×1440。外壳采用碳纤维纹理，辅以意大利进口Alcantara柔感面料，与碳纤维纹理紧密贴合，手感、质感上佳。并且与迈凯伦豪华超跑方向盘的碳纤维遥相呼应，焕力橙尾翼与迈凯伦经典橙色相得益彰。

配置方面，一加7T Pro迈凯伦限定版采用6.67英寸90Hz流体屏，搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台，辅以12GB+256GB存储组合，标配UFS 3.0闪存，前置1600万像素摄像头，后置4800万像素主摄+1600万像素广角+800万像素长焦的三摄模组，电池容量为4085mAh。

此外，该机还拥有焕力橙通知光效、焕力橙开机动效、迈凯伦定制时钟等等。官方介绍，迈凯伦定制时钟灵感源于迈凯伦超跑仪表盘设计，以迈凯伦标准显示。

据悉，全新的一加7T Pro迈凯伦限定版将于11月5日正式发售，售价5299元（12GB+256GB），喜欢的朋友届时可以关注一下。

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