罗永浩：AirPods Pro降噪强、佩戴舒适，音质一般

IT之家10月31日消息 对于苹果最新发布的AirPods Pro，罗永浩也发表了自己的看法。罗永浩表示，AirPods Pro降噪确实牛，比索尼WF-1000XM3强很多；就连听诊器效应也有改善（不放音乐大踏步走走就知道了），入耳式耳塞能改善这个是很了不起的。音质方面表现一般，另外在佩戴舒适性方面表现也很不错，“佩戴后侧卧完美。这是非常非常非常非常非常重要的一项指标，赞美苹果”。经过一晚上的测试，罗永浩认为除了音质，AirPods Pro完胜索尼WF-1000XM3。

AirPods Pro具备主动降噪功能，让一切入耳更沉浸；带来通透模式，让周围的环境声可以被听到；还可选耳塞尺寸，让你一直戴着都舒服。和 AirPods 一样，AirPods Pro 能同你的 iPhone 或 Apple Watch 巧妙地配对连接，而且从充电盒中一取出便可开始使用。

AirPods Pro切换至通透模式后，可允许外部声音进入，让你能听到并融入周围的环境之中。外向式和内向式麦克风相互配合，使 AirPods Pro 能够取消硅胶耳塞的隔音效果，这样当你在与身边的人聊天时，一切听起来、感觉起来都会很自然。

另外，AirPods Pro内部锥形设计的耳塞有三种尺寸，可用来调节佩戴的贴合度。它们会贴合你的耳形，使 AirPods Pro 可以始终牢牢戴在耳中，并通过极高的密合度来实现出众的降噪效果。