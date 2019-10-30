【IT之家开箱】苹果AirPods Pro快速上手图赏：轻盈小巧，佩戴舒适

IT之家10月30日消息 10月29日凌晨，苹果官网正式上架了AirPods Pro无线耳机，支持主动降噪，售价1999元，10月30日正式上市。现在IT之家已经拿到了AirPods Pro无线耳机，为大家带来快速开箱图赏。

AirPods Pro无线耳机采用了入耳式的设计，配备了耳塞，新款AirPods Pro考虑到了佩戴的舒适度和贴合度，每只耳机都随附三种不同尺寸的耳塞，采用了柔软且富有弹性的硅胶材质。

苹果AirPods高度为30.9 毫米，宽度为21.8 毫米，深度为24.0 毫米，重量为5.4 克。

苹果AirPods Pro的包装盒比较适中，简洁表明了这副耳机的外观特性。通体采用白色设计，配以黑色的麦克风和传感器条纹。

AirPods Pro聆听时间最长可达5小时。在主动降噪模式下，AirPods Pro单次充电聆听时间最长可达4.5小时，通话时间最长可达3.5小时。

苹果AirPods Pro标配了无线充电的充电盒，配合无线充电盒进行额外多次充电，AirPods Pro甚至可提供超过24小时的聆听时间或超过18小时的通话时间。充电非常简单，只需将AirPods充电盒放在Qi认证充电板上，或在外出时使用闪电接口，即可轻松为你的AirPods Pro充电。

苹果AirPods Pro的配套的线材为c94 USB-C to Lightning数据线，线长1米，有线充电功率测试为2w左右。

苹果AirPods Pro 是一款极其轻盈的降噪耳机，它可阻隔环境噪音，让你专注于正在聆听的内容。主动降噪功能会根据你耳部的几何结构和耳塞的贴合度持续进行调节，从而消减环境噪音，让你能全情投入到音乐、播客和通话之中。

AirPods Pro 切换至通透模式后，可允许外部声音进入，让你能听到并融入周围的环境之中。外向式和内向式麦克风相互配合，使 AirPods Pro 能够取消硅胶耳塞的隔音效果，这样当你在与身边的人聊天时，一切听起来、感觉起来都会很自然。