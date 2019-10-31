【IT之家评测室】索泰GeForce GTX 1660 SUPER体验评测：只要我动刀够快，AMD就追不上我

“刀法精湛”在DIY圈中被赋予了远超其字面意思的涵义，每一位玩机老哥都可以据此写一篇感人至深、相爱相杀的命题作文。英伟达GeForce GTX 10系显卡发布两年之久后，在网友激烈的争吵声中，RTX 2080吧吧主笑到最后，GTX 1180吧吧主黯然神伤。



就在大家都以为尘埃落定时，老黄冷不丁又切出来一个GTX 16系显卡，填补了中端显卡市场的空白；后来苏妈发布了RX5700系列显卡，英伟达这边仿佛早已准备好的SUPER系列横空出世，至此英伟达显卡产品线从未如此丰富致密过。在RTX 2060 / 2070 / 2080均有了对应的SUPER版本后，在被问及是否会有RTX 2080Ti SUPER显卡时，老黄谦逊地表示虽然在RTX 2080Ti和TITAN RTX之间还有不少的操作空间，但暂时不会（没必要）有。谁也没想到当时把玩着手术刀的老黄思考的是要不要给GTX 16系显卡也SUPER一下，于是便有了我们今天要体验的GTX 16系SUPER显卡。

一、长得就像……一张显卡啊

目前为止IT之家共收到了两张GTX 16系SUPER显卡，其中一张是1660SUPER，另外一张也是1660SUPER，今天我们要体验的便是来自索泰的ZOTAC GTX1660super-6GD6 X-GAMING OC（以下简称ZOTAC 1660super）。之家惯例先来瞄一眼外观。

作为一张中端卡，ZOTAC 1660super并没有特别的设计，就是你能想到的三风扇显卡的样子。正面为黑色外壳，银灰色点缀，三个等规格风扇，中间有“ZOTAC”logo。

背面并没有板甲，可以看出PCB板相较于散热略短，上面有两颗显存空焊。左侧可以看到散热鳍片和其中一根热管。

显卡上方有“GeForce GTX ZOTAC”字样，可以看到两根热管，以及外接单8 pin供电。

接口方面，ZOTAC 1660super有1个DP 1.4接口和1个HDMI 2.0b接口，以及保留了1个DVI接口。

拧开7颗螺丝以及拔掉一根排线便可拆下散热，ZOTAC 1660super采用图灵架构的TU116-300-A1芯片，6颗来自镁光的1GB DDR6显存，共6G，PCB上有两个显存位空焊，采用4+2相供电。

散热部分为双热管三风扇设计，热管一根8mm一根6mm，风扇最高转速3200rpm。

仅从外观来看ZOTAC 1660super并没有多少辨识度和记忆点，属于“显卡就要有显卡的样子”，看着顺眼，耐看，很规矩。供电接口、散热规格和输出接口与1660Ti以及部分1660都相同，我们且称之为“家族式设计”吧。总之，ZOTAC 1660super就是大家可以想象到的显卡的样子，比较低调。

二、一刀不小心，差点把1660Ti切掉了

先来看一下这张卡的规格，ZOTAC 1660super采用TU116-300-A1芯片，图灵架构，12nm FNN制程，核心面积284平方毫米，晶体管数量为66亿个。拥有1408个CUDA，48个光栅单元，80个纹理单元，核心频率1530MHz，1815MHz。最重要的是显存规格从1660的6GB GDDR5升级到了6GB GDDR6，192bit位宽，速率从1660的8Gbps一跃提高到14Gbps，甚至超过了1660Ti的12Gbps，带宽也从1660的192GB/s，提升到336GB/s。同样超过1660Ti的288GB/s，可以说显存相较于1660提升巨大，“一不小心”甚至超过了1660Ti，可以说是SUPER之所在了。

▲TMU应为88个，GPU-Z识别错误

都说黄氏刀法独步天下，这次更是玩出花，在GTX 1660和1660Ti这两张差价仅四五百的显卡中，手术刀行云流水辗转腾挪，只见新卡1660SUPER核心、频率等和1660保持一致，TDP小涨5W至125W，一口气将显存规格提升到比1660Ti还要高，这就让我们对GTX 1660SUPER和1660Ti的性能很感兴趣了。

这也不是大伙儿第一次见到GTX 1660SUPER了，咱也不磨叽了，诸君亮剑，哦不，亮分吧。先跑分，再跑游戏。

先来看一下测试平台吧，这次手边暂时没有适合GTX 1660SUPER的9400F或3600X平台，刚好之前许多卡都是在[email protected]平台上测试的，这次就用全核睿频5GHz的9900KS和Z390平台测试了，性能近似，绝大部分测试项目瓶颈均在显卡，所以算是近似的控制变量了。

CPU：英特尔酷睿i9-9900KS

显卡：ZOTAC 1660super

主板：七彩虹Z390 Vulkan X V20

内存：芝奇皇家戟8GB×2 3200MHz双通道

SSD：三星PM981 512GB

散热：鑫谷BeCool 360 RGB水冷

电源：鑫谷昆仑1200W

驱动：441.08

首先是玩家公仆3DMark，运行Time Spy和Fire Strike两类共5项测试，仅取显卡分数，结果如下：

Time Spy：6094分

Time Spy Extreme：2782分

Fire Strike：15040分

Fire Strike Extreme：6916分

Fire Strike Ultra：3152分

对比往期数据，从Time Spy和Fire Strike两项显卡分数中可以看出，GTX 1660SUPER已十分接近甚至部分项目已经超过1660Ti，TDP的极小幅增大以及详规规格的大幅提升，使得GTX 1660SUPER相较于1660有了超过10%的性功能增长。不过这仅仅是理论测试哦，本次最大的提升来自显存规格，那么对游戏表现有多大影响的呢？且往下看。

（注：以上数据测试平台、驱动不尽相同，仅做参考，下同）

参照往期数据，我们选择《古墓丽影：暗影》、《孤岛惊魂5》、《刺客信条：奥德赛》三款单机游戏做对比，然后跑跑《LOL》和《守望先锋》两款联赛做得最好的电竞游戏自嗨一下。

首先看一下这张ZOTAC 1660super的游戏表现，所有单机游戏画质均设置为预设最高，开启默认抗锯齿，关闭垂直同步，分别在1080P和2K分辨率下运行基准测试，取平均帧数和最低帧数做结果：

《古墓丽影：暗影》：

1080P分辨率平均帧数75帧，最低帧数59帧；

2K分辨率平均帧数51帧，最低帧数42帧；

1080P分辨率下最高画质几乎达到了全程60帧以上，非常不错，但2K分辨率下可能要降低部分特效了。

《孤岛惊魂5》：

1080P分辨率平均帧数91帧，最低帧数81帧；

2K分辨率平均帧数64帧，最低帧数57帧；

《孤岛惊魂5》是三款游戏中显卡压力相对最小的，也是表现最稳定的，2K分辨率下最高画质平均60帧以上，算是可以畅玩了。

《刺客信条：奥德赛》：

1080P分辨率平均帧数48帧，最低帧数31帧；

2K分辨率平均帧数38帧，最低帧数17帧；

被戏称为“众生平等奥德赛”说明这款有的对显卡的压力不小，属于“区分度较低的题目”，虽然看起来测试成绩不太乐观，不过《刺客信条：奥德赛》的基准测试通常比游戏实际表现低不少，1080P分辨率下最高画质还是能玩的。

对比GTX 1660和1660Ti来看，惊喜不小，但老黄这次可能出了“医疗事故”，在我们选择的单机游戏项目中，GTX 1660SUPER游戏性能超过了1660Ti，这下尴尬了。

究其原因，最后我们还是吧目光锁定在显存上，因为GTX 1660SUPER的显存规格为6G GDDR6，位宽192bit，频率14Gbps，带宽336GB/s，频率和带宽超过1660Ti的12Gbps和288GB/s，带宽领先幅度超过15%。在大家核心都差不多的情况下，显存规格的领先意味着高质量贴图加载更快，且分辨率、画质越高差距越明显。

不过这里还是要给老黄“洗白”一下，我们作对比测试的显卡来自不同厂商和定位，从网上其他测试结果来看，同品牌同段位的GTX1660Ti还是“精准”地压制住了1660SUPER，保持着微妙的个位帧数的优势。不过可以肯定的是，一大票GTX 1660Ti注定非常尴尬了。

剩下的《LOL》和《守望先锋》结果就比较好看了，先看《守望先锋》，这是一个对显卡还有点要求的游戏，画质为默认的极高（预设次高），2K分辨率下实际运行游戏平均帧数91.4帧，最低帧数73.8帧。

《LOL》更看重CPU单核性能，对显卡要求不高，2K全极高（最高）画质下，平均帧数282.6帧，最低帧数173.6帧，分辨率调整为4K对结果几乎无影响。

三、不用超频，不热也不吵

索泰自家的显卡管理软件FireStorm可以自定义显卡的灯光、风扇、频率等，我们这张ZOTAC 1660super并没有灯，我们看剩下两项。

其中有一个名为“OC Scanner”的功能，可以自动超频，扫描结果为频率提高150MHz，测试结果性能提升十分有限，没有太大的意义。

那么比较实用的就是调节风扇转速了，可以直接定义当前转速百分比，或预设显卡核心达到固定温度时的风扇转速。

我们在风扇策略默认和手动拉满的情况下分别测试烤机温度，只有54℃和47℃，十分凉快了，同时也非常安静，塞进机箱就妥了。

▲点击查看原图

不仅1660Ti，AMD也愁啊

这次GTX 1660SUPER发布，不仅精确地打击了RX590，RX5500系列显卡也推迟发布了，而且巧妙地在1660和1660Ti中找到了位置，不过许多1660Ti会很尴尬就是了。横向来看，我们会发现目前为止，已经有13款确认或在售的图灵显卡了，价格区间横跨149美元至2499美元，从GTX 1650到TITAN RTX，几乎所有需求都能覆盖到了，GTX 1660SUPER仅比1660贵了10美元。更加丧心病狂的是，英伟达已确认11月22日将发布GTX 1650SUPER，那么1650Ti还会远吗？

我们本次体验的ZOTAC GTX1660super 6GD6 X-GAMING OC已上架京东，售价1899元，感兴趣的朋友可以看一下。



