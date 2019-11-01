罗永浩赞坚果Pro 3听障模式：感动

IT之家11月1日消息 昨晚锤子发布了坚果Pro 3手机，会上吴德周以新石实验室总裁的身份开场回应称，除了罗永浩以外，原锤子科技的软硬件核心团队都加入了字节跳动，原坚果品牌名称和英文品牌“Smartisan”都将保留。

吴德周曾是锤子科技首席运营官。他表示，罗永浩已经离开了坚果手机团队，并感谢他过去几年为公司的付出。他还透露，新部门即新石实验室，将负责字节跳动的智能手机和智能硬件业务，也包括教育智能硬件。

坚果Pro 3手机手机发布后，罗永浩在微博终于对锤子产品发声。罗永浩称赞了坚果Pro 3的听障模式，更准确地说是称赞讯飞听见，因为这个模式是讯飞帮忙做的，罗永浩并没有直接点评坚果Pro 3。罗永浩称：“讯飞听见牛逼作为语音识别界的领军团队，这次听障模式的场景帮坚果做得非常好，感动。希望国内厂商都能放弃丑陋的地盘意识，扔掉自己手里不成器的臭垃圾，尽早跟讯飞合作，为广大用户打造更好更有价值的产品。注：本条应我的老同事要求所发，但我表达的意思是真诚和发自内心的。又注：‘丑陋的地盘意识’，‘不成器的臭垃圾’云云，仅代表我个人的看法，跟我的老同事和讯飞无关。”

据悉，坚果Pro 3的听障模式可以实现用手机翻译视频字幕，收听机场广播，电话自动转文字等等。