中国开启5G时代，外媒：用户量数周内将超美国韩国

据国外媒体报道，中国11月1日在全国首批50个城市开通5G商用网络，此举将使中国在部署5G方面超越其他国家。

中国工信部副部长陈肇雄周四在2019年中国国际信息通信展览会上宣布，中国三大无线运营商中国移动、中国电信和中国联通将在包括北京和上海在内的50个主要城市开放5G网络供公众使用。5G商用能够让拥有5G智能手机的用户购买套餐并接入网络。

尽管美国和韩国的无线运营商几个月前就已经在提供5G商用服务，但预计中国将在未来几周内迎头赶上。中国已将建设5G网络列为国家重点事项，不断降低成本，让三大无线运营商尽快引进新技术。

5G技术有望成为未来互联网的支柱，通过提供比当前4G网络速度快100倍的无缝无线连接，几乎能够改变所有行业。5G网络的速度和容量可能使无人驾驶汽车、自动化工厂和联网起搏器等创新成为可能。

政府官员表示，中国已经拥有超过8万个5G基站。他们说，中国年底将有大约13万个基站，而伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)预计届时韩国将以7.5万个位居第二，美国以1万个紧随其后。周四之前中国三大无线运营商表示，他们已经为超过1000万的5G用户进行了预先注册。伯恩斯坦分析师克里斯·莱恩(Chris Lane)估计，到2020年底中国将有1.2亿5G用户，到2021年底中国5G用户将达到4.65亿。他说：“实际上5G到明后年才会真正成熟。但对于早期接纳者来说，这的确是一个机会。”

在周四举行的电信行业会议上相关人员表示，最便宜5G套餐价格是每月128元，包含30GB数据流量。

中国今年早些时候加快了5G建设步伐，这将让华为等公司从中受益。电信行业高管指出，中国运营商从华为采购了大部分设备。

截至今年9月份中国移动拥有9.42亿手机用户，是全球用户最多的无线运营商。这一体量比中国电信和中国联通所拥有手机用户的总和还要大，两家公司正在联合建设5G网络，合作关系会节约成本，加快建设速度。



