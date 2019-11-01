5G商用来临，运营商结束套餐价格战

10月31日，中国电信、中国联通和中国移动三家运营商推出5G套餐资费，这也意味着中国正式迎来了5G商用。

不过对比来看，5G时代运营商们放弃了4G时代的价格战玩法，三家的5G套餐资费体系在价格和流量通话内容上相差不大。未来比拼的或是网络覆盖、质量和服务。

而在5G手机方面，数据显示，2019年1-9月国内5G手机出货量为78.7万部。随着5G套餐的推出，5G手机今年底有望开始迎来爆发期。

运营商结束套餐价格战

在10月31日的中国国际信息通信展览会上，中国电信、中国联通和中国移动联合宣布启动5G商用。各家的5G套餐资费也陆续公布。

三大运营商5G套餐对比

不过从三大运营商此次公布的5G套餐资费来看，价格体系和套餐内容差异不大。就个人用户套餐而言，中国联通和中国电信的5G套餐从129元起步，最高为599元，一共7档，套餐体系更为细化；中国移动则从128元起步，最高为598元，一共5档。三家运营商同价位档5G套餐包含的流量和通话相差不大，同时三家都采用了按照网速来差异化定价的方式，不同价位档的5G套餐会享受不同的网速。

这与4G时代形成鲜明对比。在4G时代的激烈竞争中，运营商为了争夺用户，纷纷推出低价4G套餐。比如中国联通联合腾讯、阿里推出的腾讯王卡、蚂蚁宝卡和阿里宝卡，大幅降低4G套餐门槛，并包含大量的定向App流量，吸引了上亿用户。

不过这也让运营商们陷入了惨烈的价格战之中。尤其是随着工信部在提速降费政策上的推进，三大运营商都无一例外地出现了用户数增长、平均每个用户流量使用增长，但流量收入不增长甚至下滑的现象。在此前公布的半年报中，三大运营商都出现了营收下滑，中国移动甚至罕见地遭遇了净利润下滑近15%。

中国信息通信研究院副院长王志勤在接受采访时就指出，随着国内通信市场逐渐饱和，电信行业收入增速持续下降。运营商目前的流量经营模式难以维系，需要创新商业模式。

此次的5G套餐可谓是运营商开启从流量经营到价值经营的尝试。一方面为不同档位段的用户提供不同的网速，另一方面也推出了各自的特色应用和会员权益。

中国电信推出天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR、天翼云电脑和天翼云盘五大5G应用；中国联通推出VR、4K超清、AR、视频彩铃等5G视频会员特权，以及沃阅读、沃音乐等音乐/阅读特权；中国移动则推出了5G畅玩包、视频彩铃，以及阅读、出行等方面优惠和5G终端购机优惠券等权益。

不过5G套餐在早期也面临着一些挑战。

一方面是价格门槛问题。虽然128元起的门槛相较此前运营商高管表态的190元已有所降低，但从网友的反馈来看，大多数还是认为门槛稍高。在一个2万人参与的微博调查中，只有6.2%的网友表示要更换5G套餐，38.2%的网友认为资费太贵不会换，21.2%会在降价后考虑换，34.5%表示换不起、希望4G别降速。

5G套餐用户调查

不过三家运营商针对老用户都推出了相应的资费折扣，以降低老用户使用5G的门槛。业内人士也指出，按照4G时代的规律，随着后期5G网络的建设成本降低和逐步完善，5G套餐门槛有望进一步下降。

另一方面则是5G覆盖问题，5G服务首批只在50个城市开通。根据工信部此前公布的数据，目前全国开通5G基站8.6万个，只有北京、上海、广州、杭州等大型城市实现了5G网络连片覆盖。预计年底，全国开通5G基站将超过13万个，届时覆盖会进一步完善。

5G手机有望开启换机潮

国内主要5G手机情况

实际上，使用5G套餐的门槛不只是套餐价格，还有5G手机的价格。

国产手机厂商在5G手机上可谓十分激进，其中的典型代表要数vivo和华为，这也让这两家厂商获得了一定的先发优势。国金证券公布的数据显示，截止今年9月，vivo的5G手机销量第一，华为则位居第二。

今年8月，vivo推出了旗下首款5G手机iQOO Pro。并将5G版本的定价定为3798元起，远远低于此前外界对5G手机的价格预期；随后，vivo又在9月推出了其第二款5G手机NEX 3，5G版本起售价为5698元。

此次5G套餐发布，vivo方面就表示，这无疑对5G进程的普及和推广带来了积极的影响。同时，5G套餐的发布也将进一步释放vivo 5G手机销售的潜能。而就在昨日，vivo宣布对iQOO Pro 5G版限时最高优惠400元，这意味着目前可以最低以3398元的价格买到5G手机。

新浪科技获悉，vivo的第三款5G手机也即将来临，采用三星的Exynos980芯片。据知情人士透露，该款芯片为vivo和三星联合研发，将5G modem集成到平台上，为集成式5G SoC芯片，并且支持NSA和SA双模。vivo X系列产品线下一代产品X30或将搭载该芯片，预计将于今年12月发布。

另一家华为则在今年7月推出了Mate 20 X 5G版，并在8月正式开卖；今年9月，华为的第二款5G手机Mate 30系列5G版发布，正式开售日期在11月1日，与5G套餐启用同步；今年10月，华为的第三款5G手机折叠屏产品Mate X发布，但这款产品并不为走量，售价高达16999元，将在11月15日起限量销售。

另外两家国产厂商小米和OPPO则相对谨慎。小米在今年9月推出了旗下首款5G手机小米9 Pro，售价3699元起；OPPO则宣布将在今年12月发布高通双模5G手机。

在5G套餐正式推出之前，5G手机仍旧处于等待爆发的状态。根据中国信通院公布的数据，2019年7月，国内5G手机出货7.2万部；2019年8月，出货21.9万部；2019年9月出货49.7万部。2019年1-9月国内5G手机累计出货78.7万部。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚认为，5G已经到了规模商用的节点，今年底国内5G手机将迎来爆发。

vivo执行副总裁胡柏山则预计，今年年底三大运营商的5G基站建设在10万-15万级别，5G网络覆盖要达到相对不错的水平要到2020年第三季度。随着网络的成熟，2020年第三季度5G手机的价格有望降至2000元，届时市场上70%-80%的手机将切换到5G手机。而最迟3年，5G网络有望达到目前4G网络的覆盖水平。

实际上，5G网络的成熟与5G手机是相辅相成的。5G手机不断上市积累5G用户，会倒推运营商加快5G基站建设；而5G套餐的商用，也促使手机厂商们推出更多5G手机，今年底已知的有vivo的X30、荣耀的V30、以及OPPO的高通双模手机。

2B业务将成运营商和手机厂商新蓝海

5G基站建设前期巨大的资本投入，让本就陷入增长困境的运营商们望而却步。

一方面，单个5G基站建设成本就高出4G基站不少，并且电费昂贵；另一方面，由于5G基站覆盖范围相较4G基站小，要达到4G网络的覆盖水平，需要建设更多数量的基站。

华为运营商BG总裁丁耘认为，在5G建设上，运营商要把钱用在刀刃上，快速识别价值区域，提升建网效率，获取最好的投资收益。“所投即所建，所建即所用。”

但在他看来，更重要的是要在B2C和B2B两个方面实现商业成功。运营商以前以个人用户为中心，而在5G时代要开始探索针对政企用户的商业模式，将5G与千行百业的数字化结合起来。

运营商们已经在积极行动。

就在宣布5G套餐商用的前一天，中国电信举办了5G+工业互联网高峰论坛，并发布了中国电信工业互联网开放平台。中国电信副总经理陈忠岳透露，中国电信与中建钢构进行的工业互联网实践中，5G创新应用为企业内部成本降低超4000万，新业务增长点每年带来1.6亿元经济效益。

可以预见，三大运营商要在5G时代重回增长轨道，一方面要靠2C的经营模式转换，但2B的商业模式构建，才是重中之重。

这对于手机厂商同样如此。

近两年，中国智能手机市场容量持续下滑。在增长瓶颈之下，手机厂商们一方面在紧紧抓住5G带来的个人换机增量机会，同时也在探索政企市场的机会。5G在各行各业的融合应用，也将孕育出全新的商业模式，手机厂商是其中重要的一环。

实际上，政企市场已经成为vivo、小米等手机厂商共同发力的重点之一。vivo从2016年就开始筹划进入政企行业手机市场，随后成立了政企业务事业部；小米在2018年8月正式推出了政企服务。vivo副总裁刘宏日前曾表示：“突破政企渠道是vivo未来很长一段时间里的重要战略方向。”

这是一片待开发的全新蓝海。随着此次5G套餐发布，中国5G商用进程的不断加快，包括运营商、手机厂商在内的5G产业链也将在原有的2C和2B的新市场中迎来全新的发展机遇。