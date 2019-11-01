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1599元起，索泰GTX1660 Super显卡京东双11优惠：可减200元

2019-11-1 17:05:07来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月1日消息 10月底，英伟达正式发布GTX1660 Super显卡，索泰也推出了两款GTX1660 Super显卡，发布价格为1799元起；目前据界面显示这两款GTX1660 Super显卡可优惠200元，价格为1599元起。

据了解，索泰GTX1660Super-6GD6 毁灭者HA显卡为黑色外观，采用双热管和双风扇设计，显卡尺寸为21.8×12.06×4.1cm，具有一个DP 1.4+一个HDMI 2.0+一个DVI-D接口。

核心参数方面，12nm制程工艺Turing架构GPU、1408个CUDA流处理器；核心频率为1530-1785MHz、显存频率为14000MHz。显存规格为6GB/192bit/GDDR6，采用8PIN供电，功耗为125W；优惠价格为1599元。

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索泰GTX1660Super-6GD6 X-GAMING OC采用双热管和三风扇设计，显卡尺寸为26.3×12.06×4.1cm。具有一个DP 1.4+一个HDMI 2.0+一个DVI-D接口。

参数上，同为12nm制程工艺Turing架构GPU、1408个CUDA流处理器；核心频率为1530-1815MHz、显存频率为14000MHz；优惠价格为1699元。

京东索泰GTX1660Super X-GAMING OC显卡1699元直达链接
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关键词：索泰显卡

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