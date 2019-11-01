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荣耀10青春版升级EMUI10公测开启

2019-11-1 18:21:06来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月1日消息 据花粉俱乐部最新消息，荣耀10青春版升级EMUI10公测开启。相关用户可以打开手机【花粉俱乐部】APP-【论坛】-【全部板块】-【EMUI专区】-【升级尝鲜】版块报名参与测试。

荣耀10青春版配备6.21英寸19.5：9“全面屏”分辨率为1080x2340，下巴进一步收窄。机身采用3D曲面玻璃材质，拥有渐变色工艺。后置双摄摄像头和闪光灯垂直排列，并附有AI CAMERA标志，共有有黑色、白色、蓝色渐变和红色渐变四种配色。

配置方面，荣耀10青春版搭载麒麟710处理器，2.2GHz主频，12nm工艺制程，八核心设计，配备了四颗旗舰级A73核心和四颗A53核心，CPU单核性能提升75%，多核性能提升68%。内置GPUTurbo 2.0技术，配备4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB三种存储空间组合。

荣耀10青春版配备后置指纹解锁模块，采用micro-USB接口，同时支持256GB储存卡扩展，支持全网通、双卡盲插，拥有蓝牙三连接功能。续航方面，荣耀10青春版内置3400mAh电池，运行基于Android 9定制的EMUI 9.0系统。

荣耀10青春版主打自拍功能，因此配备了一颗2400万像素的前置摄像头，F/2.0光圈，1.8μ单个像素大小，支持8种场景识别，配合4合1感光增强镜头与屏幕环形补光技术，可在暗光处获得不错的自拍画面效果。后置1300万+200万像素双摄像头，主摄像头F/1.8光圈，支持自动对焦、AI拍照、背景虚化等功能。

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关键词：EMUI10荣耀手机

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