看恐怖电影令人毛骨悚然，过后却有这么多的益处

人类为什么如此喜爱恐怖电影，其实背后有许多的科学道理。无论你是大胆的还是胆小的，观看恐怖电影实际上可以对你产生生理和情感上的作用。

从科学家的研究，可以发现观看恐怖电影是如何影响你的身体、你的大脑和甚至是你的荷尔蒙。

大脑两个组成部分将会“交谈”

“大脑的两个组成部分，参与了我们对恐惧等事物的反应，”休斯顿乌希尔大学麦戈文医学院精神病学和行为科学系的研究工程师马修·普莱斯（Matthew Price）解释道，该学院研究人类对恐惧刺激的生理反应。

“负责高级认知功能的前额叶皮层，和扁桃形结构形状的边缘系统，在核磁共振成像中，显现出一些可怕的现象。这两个系统在互相“交谈”，表明了你恐怖的程度。从这两个组成部分的形状，就可以辨别你是处于正常状态还是处于恐惧之中。”

惊恐式的“抓住座位”反应

无论是身处颠簸的飞机还是看到死人突然活过来，这些都能够给你带来被称为经典的“抓住座位”的惊恐反应。

马修·普莱斯表示，“如果这是一种致命的反应，你的下丘脑就会参与其中，下丘脑的功能是负责身体体温和心率。你一开始将会出现浅呼吸。这些都是突如其来的反应。即使你不是身处现实之中发生的致命危险之中，你在观看一部恐怖电影时，也会获得同样的刺激反应。”

给大脑带来平静

当你在做冥想训练时，观看诸如《闪灵》（The Shining）等恐怖片，可能不是脑海中出现的第一选项。然而，匹兹堡大学医学院精神病学副教授格雷格·J·西格尔博士(Greg J. Siegle)在最近的一项研究中，对闹鬼的房子能够产生的生理反应进行了跟踪研究。他在研究报告中得出的结论称，看恐怖电影实际上能够在当时和之后给你的大脑带来平静。

“我们对闹鬼房子的研究表明，人们能够突然完全关闭他们许多大脑思维，而处于一个特别的状态，但并非高度分析状态，无论是在当时还是在一小时之后，而恐怖电影也有同样的效果。”

可获得体内皮质醇分泌

格雷格·J·西格尔博士表示，这不一定是一件坏事。他说，“慢性压力让你整天都在释放皮质醇，这对你不是好事。”他称，小剂量的恐惧和一般的兴奋状态可以让你进入大脑的许多情感处理过程，而且可能会刺激你分泌许多肾上腺素。因此，“人们花时间去看恐怖电影是有原因的。”

皮质醇，是一种肾上腺皮质激素。压力状态下，身体需要皮质醇来维持正常生理机能。如果没有皮质醇，身体将无法对压力作出有效反应。

皮质醇在操纵情绪和健康、免疫细胞和炎症、血管和血压间联系，以及维护结缔组织（例如骨骼、肌肉和皮肤）等方面具有特别重要的功效。压力状态下，皮质醇一般会维持血压稳定和控制过度发炎。

让注意力分散缺点得到矫正

“古希腊先哲亚里士多德在希腊悲剧中首先描述了大量的情绪宣泄，这些悲剧所描述的恐惧和怜悯是当时社会中受到高度抑制的情感，从许多方面来讲，就这些情感，我们现在不被允许表达。”马修·普莱斯表示，“我认为看恐怖电影允许我们表达这些情感，接受这些情感，并对这些感情进行改造。但是，必须要有一种建设性的方式来做到这一点。现在，我并不认为看恐怖电影是实现自我医疗的一种方法。当然，我只是在说看莎士比亚，他的作品中大多数故事情节都涉及一系列可怕的事件，甚至还可追溯到数千年之前。”

格雷格·J·西格尔博士表示，“在我们的社会中，我们往往会想到痛苦、恐惧和消极的情绪以及要避免的事情。我想，由于恐怖电影受到欢迎，我们可以说惊恐也许不是需要避免的事情，也许是很有趣的事情。我们的注意力往往会分散，这是我们需要避免和纠正的缺点，恐怖电影非常吸引人，它可能会让你的注意力重新聚焦起来，这无疑是一件好事。”

恐怖产生的突发能量能被利用

格雷格·J·西格尔博士表示，恐怖产生的突发能量能被利用，这听起来可能有悖常理。但是，在恐怖到来之前制定一个计划，可以帮助你利用因恐怖而突然爆发的能量。

他说，“在我们对闹鬼房子的研究中，90%的参与者喜欢这种体验，只有10%的人不大情愿亲身去体验这闹鬼的房子。这可能有不同的原因，但我认为确定你想从中得到什么样的价值才是具有实际意义的。是因为你一直感到沮丧而需要一般的唤醒吗，还是你想碰触更深层次的情感？”

可以帮助缓解焦虑

格雷格·J·西格尔博士表示，你可能认为那些患有创伤后应激障碍（PTSD）、焦虑症和社交恐怖症的人，可能会被建议不要看太多可怕的恐怖电影，但相反的情况可能是真的。

“我们已经发现，恐怖电影能帮助人们恢复恐惧的感觉，同时知道他们是否处在一个安全的环境中，他们之前的那些障碍感觉开始消失。因此，恐怖电影对他们肯定有一定的价值。”