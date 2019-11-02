又要融资30亿，华为境内发债第二单来了

11月2日消息，根据上海清算所10月31日披露的债券信息显示，华为投资控股有限公司（以下简称“华为”）将于11月5日至6日发行第二期中期票据（19华为MTN002），发行金额为人民币30亿元，期限为3年。

这已经是华为第二次在境内发行债券，规模和期限与首次相同。此前，华为已经于10月22日发行2019年度第一期中期票据（19华为MTN001），票面年利率3.48%，全场认购倍数3.08倍，第一期30亿元发行额曾引来92.3亿元申购资金争抢，受到市场热烈欢迎。

联合资信对两期中票主体评级、债项评级的结果均为AAA；与第一期30亿元发行额相同，华为第二期中期票据发行额也是30亿元，期限同为3年，第二期注册金额从第一期的200亿元变为100亿元，而主承销商从工商银行换成了建设银行。

今年9月份，华为向中国银行间市场交易商协会提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料。根据募集说明书，此前华为仅在境外发过四单美元债券及两单点心债，并无境内发债经历，而本次在国内发行中期票据也是华为首次在境内债券市场筹资。

对于在境内债券市场筹资，9月11日晚间华为回应称：“华为一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。境内债券市场快速发展，目前市场容量全球第二，债券融资已成为重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场，将进一步丰富融资渠道，优化整体融资布局。华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分，以企业自身经营积累为主（过去5年占比约90%），外部融资作为补充（过去5年占比约10%）。公司经营稳健，现金流充裕。本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设，为客户提供更好的产品解决方案与服务。”

对此，华为创始人、总裁任正非曾在9月26日下午于深圳举行的《A coffee with Ren》对话活动中表示：关于发债这个事情他事先并不知道，是之后看到外面有新闻才打电话去问资管部门的人为什么要发债，当时资管部门说“我们必须在最好的情况下发债，增强社会的了解和信任，不能到困难了再发债。”

而在9月26日的对话活动中，任正非还表示：“发债的成本很低，融资才4%的成本，而如果增加员工对企业的投资，这个成本太高了，分红太高了。”“过去华为主要是在西方银行融资，现在西方银行融资的管道慢慢地不是很通畅了，华为就改换在国内银行融资试试。反正他们愿意发多少债他们就发多少债，因为不存在偿还问题，我们的资金比较宽裕。”

另据华为发布2019年前三季度经营业绩报告数据显示，华为2019年前三季度实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。