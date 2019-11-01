华为HiAI视频人像分割开发正式上线

IT之家11月1日消息 视频拍摄技术的升级催生了大量优质视频，然而现有的技术依然难以支撑许多拍摄创意。因为道具和场地的限制，许多特效需耗费不少时间和精力进行绿幕拍摄和后期制作，导致拍摄成本极高。近期，HUAWEI HiAI已在华为开发者联盟上线视频人像分割能力，助力开发者一键接入实现视频背景处理和人物渲染等强大功能。

功能特点

1.实时处理，轻松在直播、拍摄过程中实现各类应用特效。

2.识别率高，精确将人物和背景分离识别，实现表现更精细的背景虚化、人物美颜视频特效。

你可能想知道的问题

1.什么是HUAWEI HiAI视频人像分割能力？

视频人像分割API支持实时视频流（如手机camera）的实时处理，开发者将实时视频流的每一帧图像传输到HiAI Engine，算法对图中的人像进行分割，并将字节数组的掩码结果，返回给用户，以HiAI Foundation强劲算力为支撑，解决实时视频人像分割难题。

2. 如何接入视频人像分割能力？

进入华为开发者联盟官网并登陆账号→点击“管理中心”→“自定义桌面”→“开发服务”，点击HiAI卡片添加HiAI服务并选择→签署《华为开发者AI SDK/API/DDK服务使用合作协议》→HiAI SDK/API/DDK下载

3. 使用视频人像分割能力的好处？

（1）离线模型，稳定性强：使处理效果更稳定流畅，不受网络状况影响。

（2）实时处理、体验非凡：在移动终端实现强大的实时视频特效，不产生时延与流量；

（3）精准视频人像分离，使虚化、美颜等特效针对性更强，升级相机、视频应用视觉体验。

（4）随心更替拍摄背景，带来颠覆性的拍摄体验，无需绿幕拍摄和后期制作也可以轻松拍摄穿越时空的震撼大片。