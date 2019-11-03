我国5G毫米波试验分三阶段：2020年重点验证基站和终端功能、性能和互操作

11月3日消息 作为2019年中国国际信息通信展览会“ICT中国·2019高层论坛”的重量级分论坛，第四届5G创新发展高峰论坛于2019年11月1日在北京的国家会议中心召开。

在本次5G创新发展高峰论坛上，IMT-2020(5G)推进组5G试验工作组组长、中国信通院技术与标准研究所副总工程师徐菲介绍了中国5G技术研发试验工作进展。

据徐菲介绍：IMT-2020(5G)推进组于2019年启动5G增强技术研发试验，重点开展芯片与系统互联互通测试，以及5G毫米波技术及产品测试。截止到10月底，海思、高通、联发科和紫光展锐参加了芯片测试，其中海思、联发科、紫光展锐推出了支持NSA和SA的中低频段芯片；同时，各芯片厂商积极和华为、中兴、中国信科、上海诺基亚贝尔、爱立信及三星公司开展互操作测试，推动我国5G独立组网商用。

在5G毫米波试验方面，徐菲表示：IMT-2020(5G)推进组将统筹规划、分阶段推进，对毫米波试验的工作大体分为以下三个阶段：“2019年重点验证5G毫米波关键技术和系统特性；2020年重点验证毫米波基站和终端的功能、性能和互操作；2020到2021年开展典型场景验证。”

目前，参与毫米波关键技术测试的包括爱立信、华为、上海诺基亚贝尔、中国信科集团、中兴等系统厂家，高通、海思等芯片厂家，以及罗德与施瓦茨、是德等仪表厂家。据徐菲介绍：整个测试进展比原来预期的计划大大提前，诺基亚贝尔率先完成了整个毫米波的功能射频和外场性能测试。截止到10月底，华为、中兴、诺基亚贝尔三家系统厂家全部完成了今年预计的测试工作，完成了毫米波关键技术测试的主要功能、设计和外场性能测试，实现了毫米波的主要关键技术，开展了毫米波射频的测试，支撑了我国毫米波规划工作。测试过程中惊喜地发现芯片很早地加入到了测试当中来，海思和高通进行了毫米波关键技术室内的功能测试。后续推进组将继续与国内外产业界一起，共同推动5G毫米波产业发展、组网研究和行业探索。

“我们5G毫米波试验的目标和任务，主要就是希望能够通过这个测试工作来研究和验证5G毫米波关键技术和主要特性，来制定26GHz频段的5G设备功能和性能的指标要求，指导5G毫米波基站、核心器件和终端的研发。”徐菲指出，毫米波由于频段很高，很多测试方法都会跟以往不一样，所以我们也希望能够通过在试验当中来研究5G毫米波的测试技术，来制定相应的方法，来开发毫米波射频功能和系统，构建NSA、SA的毫米波试验环境，支撑5G毫米波端到端完整的测试验证。