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《英雄联盟》S9半决赛：G2再次战胜SKT，总决赛对战FPX

2019-11-3 23:02:16来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月3日消息 今日晚间，《英雄联盟》2019全球总决赛半决赛第二日（11月3日）比赛结束，最终G2战队3：1战胜SKT战队，成功晋级总决赛。

双方出场队员如下：

SKT（T1）：Khan、Clid、Faker、Teddy、Effort（SKT辅助Mata第四局替补出场）

G2：Wunder、Jankos、Caps、Perkz、Mikyx

第一局：前期SKT凭借推塔数领先对方1K经济；中期G2选择放掉男爵推掉SKT下路水晶，SKT经济反超2K；后期SKT抓死瑞兹后转战男爵，结果妮蔻意外被击杀，随后大龙处团战G2团灭SKT后赢下比赛。

第二局：前期双方中单均有出色发挥，各自帮助队伍打开局面，经济一直持平；中期SKT在中路反打团灭G2，随后成功拿下男爵，经济领先6K；后期鳄鱼单线无解，SKT团战屡屡获胜后赢下比赛。

第三局：前期双方打野都有所贡献，不过SKT凭借一血塔的优势领先1K经济；中期SKT连续抓单后拿下男爵，不过G2通过一波团战扳回劣势；后期霞无解发挥，团战屡次收割成功战胜SKT。

第四局：前期G2双人组线上打出优势，SKT则拿下两条水龙，双方经济持平；中期双方团战互有胜负，SKT拿下男爵后连续推塔经济领先4K；后期G2团战发挥出色，屡次先手秒杀SKT输出位，最终G2打出一波精彩团战团灭SKT后赢下比赛，成功晋级决赛！

《英雄联盟》2019全球总决赛最终之战为FPX对战G2，将于北京时间11月10日20：00开始，敬请期待。

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关键词：英雄联盟LOL游戏

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