华为nova 5 Pro、华为平板M6开启EMUI10内测招募

IT之家11月5日消息 据花粉俱乐部消息，华为平板M6（10.8英寸）、华为平板M6（8.4英寸）、nova 5 Pro现已开启EMUI10.0（安卓10）内测招募。

【适配机型】

各产品本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

【招募详情】

招募人数：招募 log 版本用户 500 人，不带log版本的用户 1500 人（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

招募时间： 2019年11月5日—11月10日（nova 5 Pro）

2019年11月5日—11月15日（平板M6系列）

内测名单公布时间：请留意本帖后续更新，入选花粉以官方短信通知为准。

版本推送时间：见后续官方通知（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

【报名注意事项】

1、由于部分第三方应用与安卓 10 不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本，若仍无法解决问题，建议您耐心等待应用更新信息，并及时更新。

2、以下问题可能会影响使用，后续版本将持续改进优化：

1) 部分应用（如花粉俱乐部）和主题与深色模式不兼容；

2) 部分在线主题EMUI10.0仍在适配中，无法正常使用；

3、农信类银行App在升级后会出现不能登录的问题，请务必在升级前解除设备绑定，操作方法（仅供参考，以实际为准）：个人中心 > 安全中心 > 设备管理 > 解除绑定，然后进行升级，升级完成后重新登录即可正常使用；

4、请务必确保手机/平板有 6G 以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险（查看存储空间方法：设置 > 存储）；

5、请确保您的手机/平板没有ROOT；

6、报名参加本次内测的花粉，请确保当前手机/平板版本在招募的基线版本上，具体见【适配机型】。（版本号查看方法：设置 > 系统 > 关于手机/平板电脑，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先在线升级到此版本再进行报名）；

7、若您在版本体验中发现问题，请移步至【EMUI专区->升级尝鲜->问题反馈->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

2）手机/平板端：“花粉俱乐部”App>“论坛”>“版块分类”>“全部版块“>“EMUI专区”>“升级尝鲜”