总分视频双第一，小米CC9 Pro尊享版摄像头DxOMark详评

IT之家11月5日消息 今日，专业相机评测机构DxOMark公布了小米CC9 Pro尊享版手机摄像头评分。小米CC9 Pro尊享版摄像头得分121分，与华为Mate 30 Pro并列第一位。

以下为DxOMark针对小米CC9 Pro尊享版摄像头的详细评测：

小米CC9 Pro尊享版是小米最新的高端智能手机，配备有6.47英寸FHD+ AMOLED显示屏，以及一个极大的5260毫安电池。在成像方面，它搭载五摄像头配置，并会提供许多照片应用。主广角摄像头使用1亿800万像素Quad-Bayer传感器，可产生2700万像素图像输出。它还搭配了一个2000万像素超广角摄像头，以及两个长焦镜头，以优化每个变焦系数下的摄影表现。第一个长焦镜头提供2倍变焦系数（等效50毫米），而第二个超长焦镜头则可以增加主摄像头的等效焦距至3.5（等效94毫米）。它还搭载了一颗微距摄像头，但这并不在DXOMARK Camera测试基准的范围内。

主要摄像头规格：

五摄像头配置

主摄像头：1亿800万像素1/1.33英寸传感器，f/1.69镜头，等效25毫米，光学影像防抖（2700万像素输出分辨率）

长焦镜头：1219万像素1/2.6英寸传感器，等效50毫米f/2镜头

超长焦镜头：799万像素1/3.6英寸传感器，等效94毫米f/2光学影像防抖镜头

超广角镜头：2011万像素1/2.8英寸传感器，等效16毫米f/2.2镜头

微距摄像头：f/2.4镜头，用于拍摄2-10厘米的微距照片（不包含在我们的测试中）

双闪光灯，一个为强光，另一个为柔光

测试摘要

小米CC9 Pro尊享版的整体得分为121分，在我们迄今测试过的所有手机中，该手机与华为Mate 30 Pro并列为摄像头总体得分最高的手机。它的照片得分比Mate 30 Pro低2分（分别是130和132分），不过它仍然是我们有史以来照片得分最高的手机之一。其视频得分为102分，是我们所见过的最高分，以1分之差领先于谷歌Pixel 4和三星Note 10+ 5G。

小米CC9 Pro尊享版在几乎各种摄影情况下都能提供出色的效果：在户外，它可以拍出准确的曝光度，保留丰富的细节，还可以很好地管理噪点，但可能会出现粉红色色偏，有时也可能会出现溢光剪切纹理。除此之外，白平衡在总体上通常是准确的，并且可以呈现宜人的散景效果。室内照片的噪点较多，但图像质量仍然很好。

▲小米CC9 Pro尊享版，显示出良好的曝光、白平衡和演色性

该手机使用超广角摄像头拍摄的广角照片的畸变比同类手机更少，且细节保留也更到位，而夜间照片则呈现了非常自然的肤色，这在一定程度上要归功于其第二个更柔和的闪光灯。不过，尽管该手机的多摄像头配置使它成为了性能最好的手机，但它确实存在一些不足：例如极高动态范围场景中出现了溢光剪切纹理，图像的边缘也失去清晰度。

小米CC9 Pro尊享版在变焦测试（此测试强调了手机摄像头的远摄功能）中的表现非常杰出，其双变焦镜头头具有原生2倍和4倍光学变焦，帮助它在变焦项目下获得109分。小米CC9 Pro尊享版的多摄像头配置也可以在进行深度估计时发挥很好的作用，产生很好的散景效果，特别是漂亮的模糊层次，以及很好看的点光。

虽然小米CC9 Pro尊享版在低光条件下的表现仍然出色，其细节非常精彩，不过噪点比在户外拍摄时更明显。闪光灯的表现大致不错，曝光准确，在细节保留和降噪之间有很好的折衷。在城市景观场景中会出现一些色偏，在夜间模式下拍摄移动的被摄体时也会出现一些轻微的重影。

▲小米CC9 Pro尊享版，城市夜景，并提供良好的测标曝光

在视频方面，小米CC9 Pro尊享版的表现也同样令人印象深刻，在我们迄今测试过的所有手机中拿下了最高的视频得分——102分。该摄像头在各种测试条件下都可以拍出鲜艳悦目的色彩，自动对焦快速准确，曝光度也非常好，细节保留到位，噪点得到了很好的管理。与静态图像一样，其动态范围在高动态范围场景中有时会有点受限，并且可能会出现一些彩色边纹。运动场景还会出现一些高频运动残影和不自然的纹理勾勒。

照片评分说明

小米CC9 Pro尊享版的照片得分为130分，仅比我们迄今得分最高的手机——华为Mate 30 Pro低2分。我们在不同的照明条件下测试手机的静态摄影在几个方面的表现后，为每个测试项目进行评分并计算照片类别的总成绩。在本节中，我们将仔细研究这些测试项目的分数是怎么来的，并比较一些主要竞品的图像质量。

曝光与对比度

曝光在高光下非常准确，但在高动态范围场景中，高光位有时会出现溢光剪切纹理；小米CC9 Pro尊享版在帧与帧之间呈现HDR场景的方式也不太稳定。在逆光场景中，动态范围会变得更小，明亮区域也会出现溢光剪切纹理，如下面的样张所示，特别是与Mate 30 Pro和Galaxy Note 10+ 5G相比更是如此：

该图表说明了小米CC9 Pro尊享版在所有光照水平下的曝光均匀度：

色彩

小米CC9 Pro尊享版的整体演色性一致而悦目，是该测试项目中表现最好的手机之一。您可以在这个室内场景中看到它与三星Galaxy Note 10+ 5G相比的出色程度，后者拿下了我们有史以来最高的色彩得分（89分）。

但是在某些情况下，户外场景中的色彩饱和度可能不足，特别是与三星手机（如Note 10+ 5G）相比时更是如此。

虽然白平衡通常是准确的，但我们注意到在某些户外场景中会出现明显的粉红色色偏：

自动对焦

小米CC9 Pro尊享版的自动对焦表现令人印象深刻，即使在室内和低光下，也可以进行快速、准确而可重复的自动对焦。它的自动对焦得分为99分，仅比我们有史以来得分最高的华为Mate 30 Pro低一分。不过，我们确实发现，在某些情况下，该摄像头无法正确对焦在场景中的面部上，因此拉低了它的得分。

纹理与噪点

小米CC9 Pro尊享版在户外和室内条件下都能勾勒出绝好的精细细节，拿下了我们迄今最高的纹理得分（84分）。在此比较中，您可以看到它的表现如何比华为Mate 30 Pro和三星Galaxy Note 10+ 5G更好。

噪点也得到了很好的控制，使该手机成为该类别中得分最高的手机之一。但是，在某些情况下（如蓝天里的斑块），可能会出现少量的亮度噪点。总体而言，从1勒克斯的最低光测试一直到1000勒克斯的户外场景测试中，小米CC9 Pro尊享版的噪点控制都非常出色。

▲噪点比较

一如您在这张户外人像中所见，小米CC9 Pro尊享版在人像的肤色纹理勾勒方面也做得非常出色，不过，此图像还也显示了该手机的溢光剪切纹理的问题。

伪像

小米CC9 Pro尊享版图像中的伪像比我们其他得分最高的手机更多，这也许是使用大型超高分辨率传感器必须付出的代价之一，尤其是图像边缘的清晰度明显下降，并伴随着一些几何畸变，如下面的样张所示。

当天空色彩接近饱和时，其色彩有时会偏青色。在某些情况下，镜头耀斑也是一大问题，并且出现了一些彩色边纹，而高动态范围场景中可能也会发生重影的问题；晕影很少，但有轻微的色像差。在这些问题的累计下，小米CC9 Pro尊享版获得了还不错的伪像分数（69分），但这样的成绩并不出色。

夜间摄影

仅使用闪光灯拍摄的照片具有准确的曝光度，但白平衡可能会略偏粉红色，还有一点色彩渐晕。在混合闪光灯和环境光的情况下，所拍出的照片具有准确的曝光度，白平衡也更为自然。但是，一如仅使用闪光灯拍摄的照片一样，图像中仍然存在一些明显的色彩渐晕，也可能出现红眼伪像。连拍照片中的白平衡和曝光也略有变化。在仅使用闪光灯拍摄的照片和混合闪光灯与环境光所拍摄的照片中，噪点得到了很好的控制，但其代价是牺牲了一些细节。

小米CC9 Pro尊享版在夜间户外拍摄时表现出色：在我们的城市景观测试场景中，当摄像头的闪光灯被设置为“自动”时，它会正确地选择不触发闪光灯，同时计算出准确的曝光度，并且很好地保留了明亮的高光位。但是，在色彩几近饱和的区域附近会出现一些色相变化；此外，在使用较小的点状光源的场景中，曝光度有时也会变得过高，并且高光位中会出现明显的溢光剪切纹理。在暮色城市场景中，曝光度也同样准确，但是有一点粉红色色偏，一如我们在户外场景中发现的情况。物体的边缘也出现了一些噪点。

在自动闪光模式下，在夜间拍摄人像时可以正确触发摄像头的闪光灯，但是测标曝光有点低，有时还可以看到红眼。关闭闪光灯后，曝光度太低，而且仍然丢失了背景的高光位。但是，在夜间拍摄人像时，小米CC9 Pro尊享版的一项主要优势在于肤色呈现非常自然，这要归功于它有一颗专用的柔光闪光灯，一如您在此处看到的示例。

启用夜间模式时，曝光度较低，但曝光度几乎是正确的，并且很好地保留了背景的高光位。但是，在夜间模式下拍摄运动场景时，有时会出现重影。

变焦

许多人认为，提供有效的远摄变焦功能是智能手机摄像头必须克服的最后一大障碍。小米CC9 Pro尊享版比我们测试过的任何其他手机都要更接近这一目标——它凭借其两个焦距不同的远摄摄像头和一条成像流水线的优势，在变焦项目中创下了最新的高分记录（109分）。其成像流水线可利用这两个远摄摄像头在我们整个测试焦距范围内提供高质量的远摄图像。

这两个摄像头首先在大约2倍和4倍标准智能手机焦距上提供真正的光学变焦，尽管我们测试过的其他手机也具有类似的远摄摄像头，但该小米手机在其两个原始焦距和介于两者之间的其他测试距离上均能生成高质量的远摄图像，其表现在这一方面尤为出色。小米还表示，多个摄像头还可以协同工作，以提供高达10倍的混合变焦功能。它在我们的中距变焦测试，甚至在远距测试中，都可以很好地保留精细细节，

但是在变焦图像中会出现一些伪像，特别是在中距上拍摄的照片中，振铃效应稍微可见，而在较远摄距上拍摄的照片中，振铃效应则更加明显。在此样张中，您可以看到整体细节保留得非常到位，但是在时钟的指针边缘等区域出现了轻微的振铃效应。

散景

小米CC9 Pro尊享版的多摄像头可以在拍摄人像时渲染出绝好的背景模糊和悦目的散景效果，因此在散景项目中拿下了70分，其成绩令人印象深刻。在这张伪像较少的户外人像中，您可以看到它的深度估计的质量极好，接近于三星Galaxy Note 10+ 5G的水平，后者在我们测试过的所有手机中拿下了最高的散景得分。

但是它仍然存在一些缺点：例如，模糊背景的噪点水平通常与被摄对象的噪点水平不相称。同样地，虽然它的深度估计大致不错，但有时一些深度估计错误会产生一些可见的伪像，如我们的一些实验室照片所示。

广角

小米CC9 Pro尊享版配有专用的超广角摄像头，在我们的广角测试中表现出色。尽管高光位有时会出现溢光剪切纹理，但户外的曝光表现还算不错。不过，它在大多数情况下都会出现一些彩色边纹，但这一问题没有Galaxy Note 10+ 5G那么大。白平衡即使在室内也很准确，演色性很好，但在低光下拍摄时可能会有些污迹。细节保留到位，噪点也得到很好控制。小米CC9 Pro尊享版在控制超广角摄像头的几何畸变方面也做得非常出色，其广角摄像头具有117度的视场，比Mate 30 Pro宽广，但不如Galaxy Note 10+ 5G：

然而，小米CC9 Pro尊享版的超广角摄像头有一个奇怪的现象是，有时它会以960 x 720的极低分辨率拍照，而非正常的5184 x 3880分辨率。但这种情况很少出现，并且在我们的任何测试照片中都没有出现过。

视频评分说明

小米CC9 Pro尊享版的整体视频得分为102分。在我们迄今测试过的手机中，其视频录制得分拿下了最高分，超过了谷歌Pixel 4和三星Galaxy Note 10+ 5G。与照片分数一样，视频总体分数来自于该手机在下列测试项目中的表现与成绩，在本例中为：曝光（87）、颜色（91）、自动对焦（98）、纹理（74）、噪点（83）、伪像（82）、光学防抖（94）。

即使在低光条件下，其视频曝光也非常精确，还可以流畅地根据光照条件变化而调整。但是我们发现，有时可以看到曝光改变时的步进痕迹。

▲视频曝光比较：小米CC9 Pro尊享版在各种光线水平上都可以拍出准确的曝光。

它的动态范围也非常好，但不是我们所见过最好的。尽管在室内拍摄时可能会出现轻微的色偏，但白平衡通常很好，并且通常可以呈现悦目的色彩。该手机的自动对焦反应迅速，可以很好地跟踪移动的被摄体，在聚焦到被摄体上时的收敛也非常平滑，因此在视频自动对焦项目中拿下了出色的98分。

该手机的演色性也非常出色，拿下了91分，成为在视频色彩项目拿下最高分的手机之一，仅比这一类别中得分最高的手机——谷歌Pixel 4（92分）低了一分，但得分略高于Mate 30 Pro和Galaxy Note 10+ 5G。

目前越来越多手机以默认4K分辨率录制视频，小米CC9 Pro尊享版也不例外，而且它的表现非常好。例如，以4K拍摄时，细节保留非常出色，因此在“视频纹理”项目中拿下了74分的优异成绩。

▲视频纹理比较。在我们测试过的手机之中，小米CC9 Pro的图像呈现了一些最好的低光细节保留效果，并且在各种光线水平下都非常出色。

该手机还在勾勒细节和控制噪点之间找到了很好的平衡，但是，其录像中出现了一些伪像，特别是，摇拍时出现了抖动效应，有时还会掉帧，也可能出现一些彩色边纹。防抖非常好，也非常有效；但是，在室内拍摄时，各帧之间的清晰度可能会有所不同。录像中也可能存在一些微小的伪像，场景的某些部分在移动时并未完全正确地对应其他部分。

结论

小米CC9 Pro尊享版之所以可以成为我们测试过最好的静态和视频成像手机之一，这部分要归功于其摄像头电池。与大多数其他手机相比，双远摄镜头算是特别少见的配置，这为摄影者提供了更大的远摄范围。

然而，小米CC9 Pro尊享版多摄像头系统有一个奇怪的现象是，其图像分辨率会根据变焦水平而出现显着的变化。在我们的测试中，我们发现使用主摄像头以标准焦距拍摄的图像为2700万像素(6016 x 4512)，而使用2倍远摄的图像为1219万像素(4032 x 3024)，使用4倍远摄的图像则为799万像素(3264 x 2448)，使用超广角拍摄的图像则为2011万像素(5184 x 3880)。小米CC9 Pro并非唯一可以根据所使用的摄像头拍摄多种分辨率的安卓手机，但是它搭载四个摄像头，并拥有四种分辨率，因此这种作用变得更为明显。对于大多数用户而言，这并不会构成什么大问题，但是如果您希望以相同的方式处理手机所拍摄的所有照片，则需要将这一点牢记在心。

小米CC9 Pro尊享版的10800万像素主摄像头表明超高分辨率传感器在手机中绝对占有一席之地。但是，提高分辨率的代价是一些图像伪像的出现，因此我们希望未来的机型将这些图像伪像降至最低后，可以看到图像质量的进一步改善。

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