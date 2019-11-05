一图看懂全新小米CC9 Pro：一亿像素CMOS加持，2799元起

IT之家11月5日消息 今日下午小米正式发布新款小米CC9 Pro，搭载一亿像素CMOS，售价2799元起。

配置方面，小米CC9 Pro采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴曲面屏幕设计，通过德国莱茵TUV认证，支持边框炫彩呼吸灯，采用最新的超薄屏下指纹识别方案，搭载骁龙730G处理器。支持多功能NFC及红外遥控功能，预装MIUI 11系统。三款配色可选，分别为冰雪极光、魔法绿境、暗夜魅影。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄：超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头，此外还搭载了两个光学防抖系统，每个光学防抖模组都拥有四轴马达，能够有效过滤手持拍摄中的抖动；支持全新「14bit超级夜景」，基于RAW域的无损高精算法，带来“夜神级”拍照体验；前置方面，该机前置摄像头为3200万像素。尊享版采用全球最先进的8P镜头，据DxOMark排名显示，小米CC9 Pro尊享版以121的总分数，与华为Mate30 Pro并列第一。

其他方面，小米CC9 Pro配备6GB/8GB RAM内存以及128GB/256GB手机存储空间；内置5260mAh条形快充电池，配备30W极速闪充，65分钟可充满电。

小米CC9 Pro将于11月11日0点正式开售，6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB（尊享版）售价3499元。

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