雷军：小米CC9 Pro尊享版，DXOMARK第一的拍照机皇诞生！

小米CC9 Pro新品发布会结束，雷军发文，我们今天发布的3款重磅新品实在是太香了：

① 1亿像素的小米CC9 Pro，DXOMARK手机相机总分第一。② 万众期待的小米手表，一款真正的智能手表。③ 搭载4K量子点屏幕的小米电视5 Pro，高端超薄全面屏电视。

下面是雷军文章全文：

我认为小米CC9 Pro是小米影像里程碑式的探索，也是小米坚持科技创新的又一重大突破。首先，它是一部配置强大的相机：1亿像素、五摄四闪、10倍混合变焦、双光学防抖，DXOMARK手机相机总分第一！同时，它还是一部高端曲面屏旗舰：双曲面屏、5260mAh快充电池、30W疾速闪充、NFC、超薄屏幕指纹…… 售价2799元起，11月11日首卖。

影像冲顶！

DXOMARK手机相机

总分第一

DXOMARK，是专注于相机、镜头、手机的独立影像排行榜，是全球公认的最为严格的影像测试标准，它更是全球顶级拍照手机的必争之地。

小米CC9 Pro尊享版此次获得121的高分，达到在榜手机最高分数，它代表着小米手机的拍照实力，已经跃升世界水平。其中，视频102分，评分最高。纹理84分，代表了惊人的相机解析力。同时第一次做10倍混合光学变焦，变焦单项就拿到109分的好成绩。

取得如此成绩，源于小米持续的科技探索，在全球布局10个城市影像研发中心。它更代表了中国科技公司的手机影像水平，已经跃身世界前列。

1亿像素

1/1.33”手机最大底

带来1亿个细节的惊人画质

1亿个像素，拍一张照片！如果你第一次打开1亿像素照片，你一定会觉得难以置信。比如这一张瑞士风景。

先取原片3%局部，一座雪山清晰呈现。画面下移，看到小镇房屋，绿茵葱葱。请注意：在小溪左岸，行人和牧羊犬都隐约可见。

现在，让我们呈现100%的照片原貌，原来我们看到的所有细节，只是巨大风景画卷中的一个小小局部...一张照片，竟然蕴藏如此多的细节与故事！

接下来，我们再来看看1亿像素的王源。把照片放大后，不仅能看到王源眼睛里的摄影师，甚至连窗外的蓝天也能看到。

为何1亿像素能带来如此影像突破：定制1/1.33”超大手机感光元件、全系标配7P镜头、双OIS光学防抖，它不仅为用户提供了更好的画质，也为手机影像行业带来了一次全新突破。

10倍混合变焦「天涯镜」

最高50倍数字变焦

拍下1000米外进站列车

10倍变焦，就像给手机加了望远镜，它们有一个浪漫的名字：天涯镜。从微距到长焦，全焦段覆盖，让你“一镜走天涯”。来看看，它到底能拍多远吧：

这一张，在芝加哥天台全景拍摄，远处的街道有什么？1倍、2倍...10倍，逐渐拉远镜头，我们发现在街道尽头，竟然有一辆进站的列车。

仔细看，还能看到车站旁的“Self Park”（自助停车）。通过10倍变焦的超强远摄能力，我们竟然能找到1000米外的自助停车场！

如此强大的变焦能力，是用4颗光学镜头接力变焦完成的，它比目前市面主流混合光学变焦手机多了1颗2倍（50mm）镜头，变焦过程更自然。另外，1亿主摄和超长焦镜头都支持OIS光学防抖，媲美专业变焦镜头般的效果，让变焦更清晰。

等效约50mm「美人镜」

1.4μm单颗大像素

一颗主摄级的人像镜头

评价这一颗人像镜头，简直“奢侈”。等效50mm的经典人像焦段、1.4μm单颗大像素、Dual PD双核对焦...这样一颗与小米8主摄规格相同的镜头，竟然用来专攻人像拍照。刀锐奶化，丝丝分明，它的名字叫：美人镜。拍人有多美？直接上样片：

柔顺的发丝，清晰的细节，造就了整个画面的超强质感，渐进式的背景虚化，画面呈现更自然。

逆光的环境下也不怕，阳光穿过发丝，细腻温柔，同时还能保持明亮的脸庞，当你有这样一颗强大的人像镜头，想拍不好都很难。

五摄！

真正全场景覆盖

一张照片，拍出5种乐趣

一部手机拥有5颗后置镜头，太壕了吧！10倍混合光变超长焦镜头、人像镜头、1亿像素超清主摄、风景超广角、独立超级微距。5颗镜头在手，创作方式你说了算，全场景覆盖，一个场景拍出5种感觉。

Raw域「超级夜景」

把暗拍亮是基本功

把过亮拍清晰更是真功夫

为了把夜色拍美，这一次小米CC9 Pro“软硬兼施”。1/1.33”的超级大底，暗光自动合成1.6μm大像素，拥有天然的夜拍优势。双光学防抖减少了抖动残影。全新算法，通过Raw域（ISP原始信息）进行夜景处理，达到更高精度。它带来的效果提升非常明显：暗处有细节、亮处不过曝。

比如这张照片，行家一眼就能看到其中的奥秘：暗部，水面有很好的色彩还原，同时保留了纹理细节，通透纯净。亮部，楼宇的灯光被充分抑制，甚至能分辨窗子里灯的形状。

近处，霓虹灯的文字也清晰呈现...要知道，把霓虹灯拍清晰，是多少代超级夜景技术所向往的能力！

不仅后置相机的超级夜景进行了升级，3200万的前置相机，升级了弱光⼈像自拍，在几乎全黑的环境下也能清晰可见！

这些远远不够，还有AI人像模式、超质感美颜、Mimoji萌拍、全景自拍、前置电影模式等功能，给你超高级的自拍体验。

这就是⼩⽶CC9 Pro的相机，1亿像素，五摄，四闪，10倍混合光学变焦，双OIS光学防抖，超强的⼈像镜头，20MP超广角镜头，超级微距，超级夜景2.0等等，毫不夸张的说，⼩⽶CC9 Pro的影像系统，绝对是小米有史以来的巅峰。

一块高端的「双曲面屏」着重优化视觉与手感

讲真，1亿像素+ 5260mAh电量的小米CC9 Pro并不是为极致轻薄而设计，但丝毫不影响它拥有舒适手感。在这里，设计师使用了两个“非常规手段”。

首先，双曲面屏-通常只在4000元以上手机出现的屏幕形态，配上！双曲面屏，为机身正面提供了优美弯折曲线，不仅屏幕视觉更震撼，也带来了更好的上手手感。6.47英寸大小，3.43mm极窄底边，小米手机目前“最小下巴”。

其次，全曲面后背，角度更加大胆，球面四角、深曲侧面、深曲底面，背部的曲线与圆角完美与手掌契合，带来“零死角”的手感。

设计上，精心调制“变光感”配色，转动手机，色彩呈现丰富的变化。

这样漂亮的手机，给配件设计带来了巨大难题，要保护机身，却仍然有高辨识度和时尚气息。到本文发稿时，此题已解，请直接看图。

5260mAh条形快充电池

30W疾速闪充

解答“30>40”的秘密

我们定制了5260mAh的快充电池，内阻更小，效率更高，足够支撑1整天的重度使用，并全系标配30W充电器，兼容PD协议，可以给支持PD协议的笔记本充电。

首发30W疾速闪充，采用全新充电架构，功率看似不大，但可以在65分钟将5260mAh的大容量电池充至100%，甚至超过了电池只有4500mAh的40W友商手机！

处理器方面，小米CC9 Pro搭载了高通骁龙730G，是高通7系最强芯片。采用8nm制程工艺，与骁龙855一脉相承的第4代Kryo CPU，高通第四代人工智能引擎，AI算力是上一代2倍，轻松驾驭热门手游。

首款超薄屏下光学指纹，将模组直接叠放在电池和屏幕中间，厚度约0.3mm，仅为友商旗舰机屏幕指纹模组的1/10左右。另外，通过微镜头+微准直器的方式，解锁成功率大大提升。

声音方面，小米CC9 Pro通过Hi-Res Audio认证，采用1216超线性扬声器，等效1cc超大音腔设计，响度比上一代大一倍。

还有多功能NFC、红外遥控、3.5mm耳机孔、MIUI11系统，实用配置一样都不少。

1亿像素，DXOMARK总分第一

售价2799元起

11月11日首发开售

1亿像素强悍相机，双曲面屏高端配置，难以拒绝的2799元起超值价格。11月11日0点正式开售。