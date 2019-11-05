林斌：小米手机研发团队从400人增至3700人

11月5日消息，今天小米在北京对外推出后置摄像头达到1亿像素的小米CC9 Pro。发布会后小米总裁、副董事长林斌接受了包括凤凰网科技在内的媒体采访，他表示，自己身居幕后负责小米手机研发已经两年，相机部门是自己负责的重点。三年间，小米的研发团队也从400多人增长至3700多人。

谈到此次接受采访，林斌笑称自己是不愿意出现在这类公开场合的，更愿意关注技术的开发。“但是小米的同学非要我出来说说，我也就出来了。”这也是自小米IPO之后林斌首次接受媒体采访。他说，小米上市后经历一系列组织架构调整，自己就转而负责小米手机的技术研发，而其中的重点就是相机部门。

雷军非常看重小米的相机部门。2018年5月，雷军曾给小米员工发了一封内部信，他在内部信中表示小米将在手机部门内成立单独的相机部门，并且要集中全公司的优势资源，把小米手机拍照水平打造成世界顶级，并任命朱丹为相机部总经理。

林斌向凤凰网科技透露，2016年，小米的技术研发团队人数仅为400人增长，如今已经3700多人，其中很大一部分就是相机部门研发人员的增长。此外，小米还在包括北京、上海、南京、班加罗尔在内的全球9座城市成立了研发中心。“我以前在微软谷歌也是做研发，但是和硬件研发不同。做硬件研发的困难很多。”林斌表示，他很认同雷军说过的话，也是在他负责做相机后才发现，这（相机技术研发）比做手机更困难。

林斌还透露，小米MIX Alpha是小米在触控屏上一次非常激进的尝试，自己本来已经认为做不出来几乎要放弃，但是后来小米的研发团队还是做出来了。“我对小米的研发有信心，同时关于手机的事情，也更多交给年轻人负责，比如Redmi的卢伟冰、CC系列的魏思琪等。”林斌说。

在最近一次组织架构调整中，林斌获委任为副董事长，并将继续担任本公司执行董事及总裁职位，负责管理公司手机研发部门。而这也是小米上市后组织架构调整的延续。

“小米上市后，持续进行组织架构调整，同时还搬到了新的园区。到现在，这些调整已经基本结束。”林斌说，调整之后小米的工作方式和之前已经有所不同，小米更加重视技术研发，单独成立相机部门就是一个很好的例子。