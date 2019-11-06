到底哪种人是俗称的“老赖”？

IT之家11月6日消息 今天有消息称，中国执行信息公开网显示，王思聪被列为被执行人，需要向申请执行人支付执行标的约1.5亿人民币。对此人民法院报 辟谣称，王思聪未被法院采取限制高消费，也未被纳入失信被执行人名单。

有网友称王思聪被列为被执行人，就是成为“老赖”了，其实这是对“老赖”存在一些认知上的偏差。什么样的人才算是“老赖”呢？只要欠钱不还都可以称为“老赖”吗？

在很多民间借贷中，债权人会在多次谈判无果之后选择把债务人告上法庭。如果债权人胜诉，法院会对债务人进行判定。如果债务人有意不履行还款义务，法院还会强制执行，那么此时债务人就变成了“被执行人”，但并不一定是“老赖”。

在法律行业中，“老赖”是指“失信被执行人”，所以“被执行人”还不能完全等同于“失信被执行人”。也就是说，如果被执行人有一定的失信行为之后，才会被法院列为“失信被执行人”，也就是大家口中的“老赖”。

按照《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，对于被执行人如果满足以下情形，法院可以将其列入失信被执行人名单。

1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;

2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;

3、以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;

4、违反财产报告制度的;

5、违反限制消费令的;

6、无正当理由拒不履行执行和解协议的。

不过，如果“实行被执行人”在后期又主动履行还款义务、主动改正，法院可以删除其失信信息。

根据上面的规定可以看出，并不是所有的债务人都会定为“失信被执行人”的。按照我国的《民法通则》规定：债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。如果确认债务人确实没有还款能力的话，法院不会把他们列入“失信被执行人”的名单中，这类人也就不属于我们常说的“老赖”。

因此，对于恶意拒绝履行还款义务的被执行人都会被列入“失信被执行人”的名单中，成为“老赖”。