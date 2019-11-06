支付宝海外版正式上线，外国人可在国内扫码购物

“今年参加进博会的外国朋友，可以安全、方便地体验中国移动支付了！”11月6日，第二届进出口博览会的金融科技分论坛上，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋透露，支付宝已和上海银行携手合作，推出面向外国游客的“支付宝海外版”。

近期一项调查显示，有近20%的外国网友认为，不能像中国人一样用手机支付，是他们来中国旅游时最大的烦恼。

随着中国身体力行的扩大开放，央行明确提出“探索突破外籍用户应用第三方支付工具的障碍“，这个烦恼不复存在。

井贤栋指出，在外国友人来中国可以享受移动支付便利、美国支付企业PayPal进入中国市场的同时，中国的移动支付正在走向世界。这种请进来和走出去的开放格局，这表明中国在扩大开放、推进全球合作共赢。

据悉，借助“Tour Pass”小程序，外国游客可以在iOS和Android系统设备上下载支付宝海外版应用，并且可以使用其海外号码进行注册，将其所持有的国际借记卡或信用卡转入上海银行提供的预付卡中使用。

根据蚂蚁金服规定，外国游客一次充值就可以在90天时间内使用支付宝，每次充值金额最低为100元，上限为2000元，并且可以多次充值。

而谈及未来金融科技的发展，井贤栋则表示新生态正日渐成型，没有传统的公司和机构，只有传统的思维。金融机构和科技企业都将殊途同归，服务于实体经济，服务于高质量发展。

他指出，商业银行和金融机构是支持实体经济的主动脉，而包括蚂蚁金服在内的科技企业则发挥着毛细血管作用。

毛细血管和主动脉的合作优势互补，全面开放是支付宝一直以来的坚定战略。

在会上，他还谈到了行业关注的联营贷款问题，他特别强调，联营贷款是已被证明的国际成熟实践，联营贷款也是金融机构依托场景获客、和基于真实数据、真实交易做风控的基础。

他指出，在国内，金融领域的“二八现象”依然普遍，小微企业和个人客户在需求端的多元化，需要更多、更好的金融服务来满足。发展联营贷款正是解决这一矛盾的有效手段，双方联手，实现真正意义上的“普”和“惠”。

他提到，目前在联营贷款上存在一些不规范，未来发展必须恪守“优势互补、信息共享、独立风控、风险自担”的本质。他建议，厘清联营贷款中银行独立风控的内涵和外延，明确商业银行在联营风控中的角色和底线；未来发展要扶优限劣，要鼓励真联营，要限制假联营。

他强调，有场景、数据和风控能力的平台要鼓励其与银行联营，有独立风控能力的银行也要鼓励与互联网平台合作，共同提升服务小微和长尾个人用户的能力。

对于无场景和数据能力的平台，以及没有独立风控能力的机构，要限制其参与信贷联营，有效控制风险。只有这样，才能让行业有章可循、健康发展，聚合科技和金融的力量，帮助小微企业更好的发展。