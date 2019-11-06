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《动物园之星》上架Steam：可养大熊猫等70余种动物

2019-11-6 18:42:59来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月6日消息 《动物园之星》现已在Steam开卖，标准版售价180元，可养大熊猫等70余种动物。

游戏介绍：

见识各种令人惊叹的动物。从顽皮的幼狮到雄伟的大象，《动物园之星》中的每种动物都是能够思考且富有感情的个体，并具有独特的外形和性格。打造精细的动物栖息地，给动物如同原始自然环境的家园，研究并管理每个物种，让它们生长茁壮，并协助动物组织家庭、养育后代。

管理一个栩栩如生的惊奇世界，你做的每个决定都会对这世界产生影响。你可以聚焦整体大局，也可以亲手调整最微小的细节。展示极具特色的动物来惊艳游客，进行新研究来发展动物园，并让培育的动物后代回归大自然。在这个重视动物福利和保育的世界里，你的决定将影响无数生命。

《动物园之星》以组件为基础的强大建造工具，能让你轻松打造出独一无二的动物园。你的每个创新决定都会影响动物的生活和游客的游园体验。尽情挥洒你的想象力，你可以凿出湖泊河流、塑造山丘峻岭、铺设道路、雕出洞穴，并利用众多独特主题和上百种建筑组件，打造出令人叹为观止的动物园。

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit

处理器: Intel i5-2500 / AMD FX-6350

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB) / AMD Radeon R9 270X (2GB)

存储空间: 需要 16 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64bit

处理器: Intel i7-4770k / AMD Ryzen 5 1600

内存: 16 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB)/AMD Radeon RX 580 (8GB)

存储空间: 需要 16 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

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关键词：动物园之星steam

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